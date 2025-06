Neabi tem projeto aprovado em Edital Equidade Racial – IFSP

“AFROIF – currículo, pensamento decolonial e formação docente” contemplará ensino médio

O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi) do IFSP teve um projeto aprovado no Edital Equidade Racial na Educação Básica: pesquisas aplicadas e artigos científicos, e receberá investimento de R$ 150 mil. Objetivo é promover uma ação educativa orientada à reeducação das relações étnico-raciais e de gênero em todos os câmpus da Instituição.

O “Projeto AFROIF – currículo, pensamento decolonial e formação docente”, submetido pela coordenadora do Neabi e pedagoga do Câmpus Hortolândia do IFSP, Caroline Jango, é um dos 15, entre os 605 submetidos em todo o Brasil, aprovados pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), iniciativa do Itaú Social em parceria com o Instituto Unibanco, a Fundação Tide Setuba, e a Unicef.

O projeto visa desenvolver uma análise diagnóstica das práticas pedagógicas dos professores do IFSP que atuam na educação básica técnica dos 36 câmpus a fim de levantar dificuldades, limitações, experiências relevantes e potencialidades que tais profissionais possuem para promover uma ação educativa orientada à reeducação das relações étnico-raciais e de gênero e para desenvolver uma proposta pedagógica com perspectiva na história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. A iniciativa beneficiará diretamente todos os professores e estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, que somam hoje mais de 11 mil alunos.

Dividido em duas etapas, o estudo aplicará um questionário aos 3.300 docentes do IFSP e, posteriormente, desenvolverá processos formativos inovadores com os professores, a partir dos resultados do diagnóstico, por meio de espaços permanentes de escuta, trocas de experiências e saberes decoloniais e com a criação de núcleos de produção de materiais didáticos e de referência que apoiem a ação educativa nas diversas áreas do conhecimento com perspectiva nas africanidades. Os materiais ficarão disponíveis para consulta pública.

Segundo Caroline Jango, o Neabi atua há cinco anos nas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão em conjunto com às pró-reitorias para garantir que a diversidade étnico-racial seja um eixo articulador de qualquer proposta educativa organizada no âmbito do IFSP, porém, mesmo com avanços consideráveis, o grupo enfrenta barreiras para consolidar uma política de promoção da diversidade étnico-racial efetiva.

Com a investigação proposta pelo projeto, em parceria com o Núcleo de Estudos Sobre Gênero e Sexualidade do IFSP (Nugs), espera-se oferecer ações que viabilizem a consolidação dos conhecimentos afrocentrados que estão sendo pautados na construção dos Currículos de Referência da Educação Básica do IFSP (CRs). As ações visam ainda o atendimento das Leis 10.639/03 e 11.645/08, que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir a obrigatoriedade das temáticas História e Cultura Afro-Brasileira e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, respectivamente, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio.

O planejamento e a organização da execução do projeto já tiveram início no dia 1º de outubro. O edital prevê que o projeto seja executado até 1º de abril de 2022.

Saiba mais em https://editalequidaderacial.ceert.org.br/#sel.