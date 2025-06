“Junho Violeta” ocorre na Praça Coronel Fernando Prestes neste sábado (14) – Agência de Notícias

Em razão do Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência com a Pessoa Idosa (15 de junho), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid) e da Secretaria da Saúde (SES), e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) realizam neste sábado (14), das 9h às 13h, o evento Junho Violeta, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro da cidade.

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2011, o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência com a Pessoa Idosa tem como intuito chamar a atenção das pessoas a respeito da violação de direitos da pessoa idosa e divulgar formas de denunciar e combater. Entre os tipos de violências contra os idosos estão a negligência, o abandono e os abusos (patrimonial, financeiro e econômico, psicológico, físico e sexual).

Na Praça Coronel Fernando Prestes, a Coordenadoria da Pessoa Idosa da Secid e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa vão entregar folhetos informativos “Respeito não envelhece!” e orientar as pessoas sobre a existência da violência e os canais de denúncia. A proposta é ajudar a identificar os sinais e saber como proceder diante dessas situações.

Outras atrações vão envolver os munícipes que frequentam a Chácara do Idoso, com atividades artísticas. São elas: Coral Cantadores da Terra, Prof. Demetrius e seus violeiros, Grupo musical Power Sing, Grupo de dança Sonhos (coreografia), Grupo musical Elas, Grupo de dança Las Bonitas e Grupo de teatro e performance Estrela. Já a Secretaria da Saúde oferecerá aferição de pressão e glicemia em uma tenda.

Em Sorocaba, o Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRI) realiza orientações nas questões de maus-tratos e violência contra a pessoa idosa. A equipe conta com assistente social, psicóloga, terapeuta ocupacional e auxiliar administrativo, que atuam coletando as informações e fazendo os encaminhamentos necessários nesses casos, esclarecendo sobre os direitos dos idosos e também sobre serviços existentes no município. A unidade também funciona como parceira de outros serviços, tais como Ministério Público, 3° Distrito de Polícia e Conselho Municipal da Pessoa Idosa. O CRI está localizado na Avenida Dr. Armando Salles de Oliveira, 788, no Trujillo.

Todas as denúncias referentes à violação de direitos da pessoa idosa são apuradas pelos órgãos policiais. Cada caso é avaliado especificamente para que seja aplicada, por meio do Judiciário, a devida medida cautelar ou, até mesmo, a medida protetiva para pessoas vítimas de violência doméstica.

As denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 100 (24 horas por dia). Os munícipes também podem registrar casos de violência contra a pessoa idosa diretamente na Delegacia do Idoso, localizada na Avenida Mário Campolim, 295, no Parque Campolim. Os telefones são: (15) 3234-2111, 3221-3999 e 3234-2122. Também é possível denunciar na Ouvidoria Municipal, pelo WhatsApp: (15) 99129-2426 ou pelo telefone 156, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; ou pelo portal da Prefeitura de Sorocaba: https://central156.sorocaba.sp.gov.br/atendimento/.