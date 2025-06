Jovens de Santa Cruz participam de visita guiada à Cidade das Artes – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os jovens conheceram o maior complexo cultural do Rio de Janeiro. Foto: Divulgação/Riotur

A Cidade das Artes recebeu, nesta terça-feira (10/06), cerca de 40 jovens de Santa Cruz, na Zona Oeste, para participarem do projeto Visita Guiada, que conta a história do maior complexo cultural do Rio. A atividade foi voltada para um grupo de alunos do Colégio Estadual Erich Walter Heine, que participa dos projetos de música e dança da escola, e para os integrantes do grupo de teatro da ONG Ser Cidadão, e teve o apoio da Ternium (maior siderúrgica da América Latina).

– Além de levar ao público os detalhes dos teatros e produções, utilizamos as visitas guiadas para mostrar aos jovens novas possibilidades de trabalho. Eles podem conhecer profissões na área teatral que vão além da atuação, técnicos de som e de luz, contrarregras, produtores. A Cidade das Artes tem como uma de suas premissas a inclusão do público, tanto pelo projeto de formação de plateia, quanto no entendimento dos espaços de arte e cultura da cidade – explica a presidente da Cidade das Artes, Daniela Santa Cruz.

Iniciado em 2023, o projeto Visita Guiada atende pessoas interessadas em conhecer os ambientes externos, os teatros, as curiosidades e características de cada lugar da Cidade das Artes, planejada pelo arquiteto francês Christian Portzamparc.

O professor de Artes do Colégio Estadual Erich Walter Heine, Alexandre Telles, disse que esse tipo de atividade é fundamental para incluir esses jovens na sociedade:

– A maioria dos alunos nunca saiu de Santa Cruz. Se eles não são trazidos para um lugar como a Cidade das Artes, eles ficam presos a realidade deles. Essa iniciativa é muito importante para abrir a visão deles sobre o futuro e para eles conhecerem as diversas profissões que podem ter na área cultural.

O roteiro do Visita Guiada inclui a praça onde tem os espelhos d’água, chafarizes e o jardim. O local permite a montagem de grandes shows e convenções como o São João da Cidade, que acontece nesse fim de semana (14 e 15/06). Também fazem parte da visita a esplanada, as galerias de arte, o Teatro de Câmara, a Sala Eletroacústica, a Biblioteca Municipal Ziraldo, com mais de sete mil títulos e computadores com acesso gratuito à internet, as maquetes de Lego do Rio e do projeto Morrinho, as obras de arte contemporânea de artistas consagrados, como, por exemplo, o Logo Guará feito de material reciclável pelo artista plástico Bordalo, e a Grande Sala, que é o maior teatro da Cidade das Artes.

A aluna do 1º ano do Ensino Médio, do curso técnico em Administração do Colégio Estadual Erich Walter Heine, Emily Victoria, de 15 anos, ficou boquiaberta com os locais visitados e com as explicações técnicas de cada um:

– Estou impressionada com o tamanho disso aqui. Mesmo sem saber o que farei no futuro, achei muito interessante essa visita. É um aprendizado que levarei para a vida. Nunca tinha entrado em um teatro e estou muito feliz em estar aqui.

Para participar do projeto Visita Guiada na Cidade das Artes, equipamento vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, é necessário agendar a visitação pelo e-mail [email protected]