Jardim Botânico de Sorocaba terá oficina gratuita de cultivo de orquídeas neste sábado (14) – Agência de Notícias

Posted on

Cláudio Ribeiro Secretaria de Gestão Habitacional e Obras A Prefeitura de São José dos Campos assinou a ordem de serviço para o início das obras do CER III, o Centro Especializado em Reabilitação que vai atender pacientes com deficiência física, intelectual e auditiva da cidade e também de Jambeiro e Monteiro Lobato. No momento, […]