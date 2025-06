IFSP realiza 1ª audiência de implantação do Campus Jardim Ângela – IFSP

Evento está marcado para o dia 23 de junho, às 19h, com transmissão ao vivo

A primeira audiência pública de implantação do Campus Jardim Ângela do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) já tem data marcada: será dia 23 de junho de 2025, às 19h, no auditório da Paróquia Maria Mãe da Igreja, situada na Rua João Alves de Torres, 09 — Jardim das Flores.

A audiência marca os passos iniciais da implantação do campus. Além dessa, serão realizadas pelo menos mais duas audiências, ao final das quais serão escolhidos os eixos da Educação Tecnológica a serem contemplados pelo campus.

De acordo com diretora-geral do campus, Denilza Frade, a audiência é uma oportunidade para que a comunidade do Jardim Ângela possa se envolver ativamente na elaboração de um projeto com potencial de gerar impacto educacional significativo no território. O campus vai transformar a vida de milhares de pessoas, principalmente da juventude negra residente nesse território. É através de políticas estruturantes que a gente muda a vida, que a gente muda a realidade”, diz.

Toda a população da região está convidada a participar da audiência, bem como autoridades locais e representantes de entidades como sindicatos, ONGs e associações. A audiência também será transmitida pelo canal do IFSP no YouTube.