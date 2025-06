Futebol do Atleta Cidadão decide o título da Copa Ouro

Nei José Sant’Anna





As equipes sub-13 e sub-14 do São José Desportivo/Atleta Cidadão disputam nesta quarta-feira (11) a final da Copa Ouro de Futebol, torneio promovido pela Associação Paulista de Futebol. Os jogos acontecerão no estádio municipal Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba.

A equipe sub-14 enfrenta o Guarulhos, às 13h30, e o sub-13 entra em campo às 15h para encarar o Taboão da Serra.

Equipe sub-14 do São José Desportivo/Atleta Cidadão

Na semifinal, os meninos do sub-14 se classificaram com uma goleada sobre o Salto por 4 a 0, no dia 28 de maio, com gols de Isaque, Guilherme, Antony e Igor Fernandes. Já o Guarulhos se classificou com uma vitória nos pênaltis sobre Taboão da Serra por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

O time sub-13 do Atleta Cidadão avançou à final com uma vitória nos pênaltis sobre o Alfa Academy no dia 28 de maio, por 4 a 2, após empate sem gols no tempo normal. O Taboão também avançou com um vitória nos pênaltis sobre o Itaquaquecetuba por 5 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal.



