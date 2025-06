Festival Literário Pirão das Letras reúne literatura na Praça Anchieta – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Entre os dias 12 e 14 de junho, a Praça Anchieta, que fica em frente ao Sobradão do Porto, em Ubatuba, se transformará em um lugar de referência de promoção cultural: o local será sede do Festival Literário Pirão das Letras.

A iniciativa cultural independente, que conta com apoio da Fundação de Arte e Cultura – Fundart, busca promover a literatura local e regional por meio de atividades gratuitas e abertas ao público.

O evento reunirá mais de 60 autores da cidade e da região em rodas de conversa, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, contação de histórias, saraus e apresentações musicais. A programação também incluirá atividades direcionadas ao público infantil.

A proposta pretende estimular o intercâmbio entre escritores e leitores, ampliar o acesso à produção literária da região e inserir Ubatuba no calendário de eventos culturais do país.

Em entrevista a uma rádio local, a escritora caiçara Roze Cabral, afirmou que “o Pirão das Letras resgata os livros”. Um dos idealizadores do evento e vencedor do Salão Internacional de Arte Contemporânea, em Madri, escritor Adilson Zambaldi, comentou do potencial que a iniciativa tem de aproximar as pessoas à arte. “A cidade já possui uma produção cultural significativa. O festival é um passo necessário para reforçar nossa brasilidade e criar pontes entre público, escritores e artistas”, concluiu.

Confira a programação:

Quinta-feira – 12 de junho

• 16h30 às 17h20 – Recepção Musical: Musas & Música

• 17h30 às 18h20 – Abertura oficial

• 18h30 às 19h20 – Papo Autoral 1 – Entre Letras e Remos: Literatura e Cultura Caiçara

Participantes: Bado Todão, Domingos dos Santos, JP Schimidt, Santiago Bernardes

Mediação: Charles Medeiros

• 19h30 às 20h20 – Sessão de Autógrafos: Jorge Ivam Ferreira, Bado Todão, Santiago Bernardes

• 20h30 às 21h20 – Apresentação Musical: Versos de Amor – Sons da Lira

• 21h30 às 22h30 – Apresentação Musical: Pulsar Ancestral com DJ Kerexu

Sexta-feira – 13 de junho

• 15h30 às 16h20 – Papo Autoral 2 – Plantando Leitores: O Poder da Literatura

Participantes: Arthur Paulo, Beatriz Vaz, Gheysa Rocha, Silmara Retti

Mediação: Roze Cabral

• 16h30 às 17h20 – Contação de Estórias: Celiane Gusmão e Eliane Marçal Coimbra

• 17h30 às 18h20 – Papo Autoral 3 – Da Primeira Palavra ao Primeiro Livro

Participantes: Amanda Scarabello, Nah Garcia, Sílvio Luz, Camila Yallouz, J. V. Melchiades

• 18h30 às 19h20 – Sessão de Autógrafos: Adriano Art, Beatriz Vaz, Gheysa Rocha, Roze Cabral, Ricardo Pirozzi, Alice Danielle, José Pacheco, Detlef Günter, Mariana Bueno Netto

• 19h30 às 20h20 – Papo Autoral 4 – Nem Toda Mulher Cabe num Parágrafo

Participantes: Letícia Barroso, Mariana Bueno, Sandra Guimarães, Coletivo Navegando na Leitura, Rosana Gaeta

Mediação: Alice Danielle de Almeida

• 20h30 às 21h20 – Papo Autoral 5 – Entre Mata e Mar: Estórias que Nasceram Aqui

Participantes: Adriano Art, Marília Passos, Renata Conde, Jorge Ivam

Mediação: Adilson Zambaldi

• 21h30 às 22h30 – Apresentação Musical: Show Pontes com Talia Armani e Guilherme Ennes

Sábado – 14 de junho

• 13h às 15h – Recreação Infantil

• 15h às 15h50 – Papo Autoral 6 – Pele, Palavra e Papel

Participantes: Beta Ferreira, Rosa Sebastião, Geni Xavier da Silva, Jonatas Miguel

Mediação: Paulo Andrade

• 16h às 16h50 – Papo Autoral 7 – Envelhecimento, Memória e Literatura: Tempos de Redescobertas

Participantes: João Paulo Naves, Elaine Aguiar, Roze Cabral, Sanmya Tajra Feitosa

Mediação: Renato Muniz Barreto Carvalho

• 17h às 17h50 – Mesa Redonda 1 – Território e Palavra: O Valor da Produção Literária Regional

Participantes: Joban, Maria Angélica de Moura Miranda, Letícia Barroso, Rosa Sebastião

Mediação: Cícero Assunção

• 18h às 18h50 – Declamação de Poemas: Poemas Portugueses e um Violão Solitário, com José Pacheco

• 19h às 20h – Mesa Redonda 2 – Aldeia de Iperoig: Ubatuba sob o Olhar Aventureiro de Hans Staden

Participantes: Charles Medeiros, Detlef Günter Thiel, Vanete Santana Dezmann, John Milton

Mediação: Vito D’Alessio

• 20h15 às 21h – Sarau Literomusical: Débora Puertas

• 21h às 22h – Apresentação Musical: Grupo Concertada