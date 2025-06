Equipes do “HumanizAção Inverno” acolhem 29 pessoas em situação de rua em diferentes pontos da cidade nesta terça-feira (10)

Posted on

A variedade de produtos e de comidas de diversos países do mundo são os atrativos do evento -Divulgação Delícias do mundo, moda, artesanato e cultura de vários países da África e América Latina. Assim é a Feira Refúgio em Foco de Imigrantes Empreendedores Sociais, que será realizada nesta quarta-feira (3/7), na sede da Prefeitura do […]