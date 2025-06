Defesa Civil reforça alerta sobre queimadas e tempo seco – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Defesa Civil de Ubatuba reforça os perigos do tempo seco e queimadas, especialmente, durante os períodos de estiagem. O órgão relembra que queimadas são crimes ambientais e que a população deve colaborar com a fiscalização.

A orientação é de não jogar cigarros ou fósforos acesos às margens das rodovias e não fazer queimadas para limpar terreno ou eliminar resíduos diversos. Quem provoca incêndio em mata ou floresta pode pegar prisão de 2 a 4 anos e, ainda, pagar multa pelo crime ambiental previsto na Lei 9.605 /9

Qualquer cidadão pode denunciar o crime contra o meio ambiente tendo seu anonimato garantido. Se você tiver alguma denúncia sobre queimada, a Prefeitura de Ubatuba orienta o contato imediato com a Polícia Ambiental.

Em casos de incêndios próximos a residências ou em áreas de vegetação isolada, recomenda-se acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Balões

Com a chegada das festas juninas e julinas, é preciso ficar atento. Além das tradicionais fogueiras, é importante lembrar que a prática de soltar balões é considerada crime pela Lei de Crimes Ambientais Brasileira desde 1998. Não somente soltá-los, assim como a fabricação, comercialização e transporte são cabíveis de detenção e multa.

As consequências de um balão desgovernado vão desde incêndios em florestas, residências e indústrias até interferência no tráfego aéreo, principalmente para aeronaves de pequeno porte.

Confira como agir em caso de ocorrências: