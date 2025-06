Defesa Civil emite alerta para queda de temperatura em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de temperaturas baixas entre quarta-feira, 11, e sábado, 14, em várias regiões do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também divulgou alerta de perigo para queda de temperatura em diferentes áreas do país, incluindo o município de Ubatuba.

Diante da previsão, a Prefeitura de Ubatuba relembra sobre a importância de redobrar os cuidados com a saúde, especialmente de crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Mantenha-se bem agasalhado, hidrate-se mesmo sem sentir sede — isso porque no frio nosso corpo tende a sentir menos vontade de beber água, o que pode levar à desidratação silenciosa. Fique de olho na cor da urina: se estiver escura, é sinal de que é necessário aumentar a ingestão de líquidos”, alertou a coordenadora médica da atenção básica da Saúde de Ubatuba, Natália Gaspar.

A médica ainda destacou a importância de comer bem e de cuidar da saúde mental. “Prefira uma alimentação nutritiva para fortalecer seu sistema imunológico. Evite mudanças bruscas de temperatura e, se possível, mantenha ambientes ventilados e arejados. Não esqueça de cuidar da saúde mental: o inverno também pode afetar o humor, por isso busque atividades que promovam bem-estar”, afirmou.

Além disso, a Vigilância Epidemiológica (Viep) reforça que a vacina da gripe continua disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, nos horários regulares de atendimento, para toda a população com mais de seis meses.

Com a chegada das baixas temperaturas, aumentam os casos de doenças respiratórias, especialmente a gripe. A vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenção, protegendo contra os sintomas mais graves do vírus e, ainda, ajudando a reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde. “Manter a vacinação em dia é um ato de cuidado coletivo e essencial para atravessar o inverno com mais segurança e saúde”, reforçou a enfermeira coordenadora da Viep, Alyne Ambrogi.

Confira algumas orientações para este período:

Em caso de sintomas como tosse, febre ou dificuldade para respirar, procure uma unidade de saúde.

Crianças e idosos são mais sensíveis às mudanças de temperatura, por isso devem ser mantidos bem agasalhados;

Animais de estimação também sentem frio. Abrigue-os em locais protegidos e com cobertas.

A Defesa Civil permanece em monitoramento e novas atualizações serão divulgadas conforme necessário. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199.