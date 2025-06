com investimento de R$ 6,3 milhões, bolsas do Pibic crescem 25% e 750 estudantes serão beneficiados – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect) lançou o edital do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (Pibic-Fundect) 2025. A nova edição traz um crescimento significativo: serão 750 bolsas ofertadas – um aumento de 25% em relação ao ano anterior, quando foram concedidas 600 bolsas. O total de investimentos este ano será de R$ 6,3 milhões.

O objetivo do programa é incentivar a vocação científica entre os estudantes de graduação, promovendo uma formação mais qualificada e integrando-os à cultura da pesquisa científica e tecnológica. As bolsas têm duração de 12 meses e valor mensal de R$ 700, pagos com recursos do Governo do Estado.

As propostas devem ser submetidas eletronicamente no SigFundect (https://sigfundect.ledes.net) até o dia 13 de junho. Podem participar instituições de ensino superior associadas ao Crie-MS (Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de MS), conforme lista disponível no edital.

Cada instituição será responsável pela seleção interna dos bolsistas e pela submissão das propostas institucionais. Os estudantes serão indicados no sistema SigFundect entre 23 de junho e 5 de setembro, com início da vigência das bolsas previsto para 1º de setembro de 2025.

Como participar:

As propostas devem ser encaminhadas pelo coordenador institucional da Instituição de Ensino Superior (IES), que deve:

Possuir vínculo com a instituição e estar cadastrado no SigFundect;

Preencher o formulário eletrônico disponível na plataforma;

Anexar os documentos exigidos, incluindo edital interno da IES e declaração de anuência da instituição;

Submeter a proposta até às 17h (horário de MS) do dia 13 de junho.

Após a aprovação, os bolsistas devem ser indicados diretamente no SigFundect, e a documentação de cada estudante deverá ser enviada até o dia 12 de setembro.

Quem pode ser bolsista:

Podem concorrer estudantes de graduação regularmente matriculados em cursos oferecidos pelas instituições listadas no edital, desde que atendam aos critérios estabelecidos, como:

Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes;

Estar com cadastro completo no SigFundect;

Não acumular outra bolsa de agência pública de fomento.

O edital completo está disponível no site da Fundect: www.fundect.ms.gov. br/pibic

Veja a distribuição de bolsas por Instituição participante:

Maristela Cantadori, Comunicação Fundect

Foto: Acervo UEMS