Cobertura vacinal contra gripe em Ubatuba está em 40% – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Com a proximidade do inverno, a Vigilância Epidemiológica relembra toda a população sobre a importância da vacinação contra a gripe (Influenza), especialmente entre os grupos prioritários. De acordo com dados do painel do Ministério da Saúde atualizados até a última segunda-feira, 9, o município aplicou 17.223 doses, atingindo 40,04% de cobertura vacinal do público-alvo.

A meta estipulada para os grupos prioritários é de 90%, o que representa cerca de 18 mil pessoas. Somando-se os grupos de rotina e os grupos especiais, a estimativa da Vigilância Epidemiológica (Viep) é de aproximadamente 20 mil pessoas a serem vacinadas em Ubatuba.

Até o momento, a cobertura vacinal entre crianças está em 27,32%, entre idosos em 48,16% e entre gestantes em 10,52% – índices abaixo da meta estabelecida. A enfermeira coordenadora da Viep, Alyne Ambrogi, destacou que as vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde nos horários regulares de atendimento e solicita a toda a comunidade, principalmente integrantes dos públicos-alvo, que possam se imunizar o quanto antes.

“É comum observar um aumento nos casos de gripe (influenza) com a queda das temperaturas. Em ambientes mais frios, as pessoas tendem a passar mais tempo em locais fechados e com pouca ventilação, facilitando a transmissão do vírus de pessoa para pessoa”, comentou Alyne.

“Por isso, a vacinação contra a gripe é a ferramenta mais eficaz para proteger a saúde individual e coletiva. A vacina age estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos contra as cepas do vírus que devem circular na estação. Ao se vacinar, você reduz drasticamente o risco de contrair a doença, e, caso seja infectado, as chances de desenvolver quadros graves, hospitalizações e até mesmo óbitos são significativamente menores”, finalizou a enfermeira.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.