CineCarioca José Wilker recebe o Dia do Cinema Coreano com presença do aclamado diretor Kim Jee-woon – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

CineCarioca José Wilker, nas Casas Casadas, em Laranjeiras – Divulgação

O Rio de Janeiro será palco de uma celebração especial do cinema sul-coreano com a realização do Dia do Cinema Coreano, no sábado (14/6), no CineCarioca José Wilker, equipamento da Prefeitura do Rio localizado em Laranjeiras. O evento é organizado pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, com apoio da Ancine, RioFilme, Pandora Filmes, Belas Artes Grupo e do Korean Film Council (KOFIC). A programação contará com a presença do aclamado diretor sul-coreano Kim Jee-woon, que participa de um bate-papo com o público após a exibição de seu mais novo filme, “Na Teia da Aranha”, uma comédia dramática dos mesmos produtores do vencedor do Oscar “Parasita”.

Antes do filme, o Dia do Cinema Coreano apresenta um seminário conduzido pelo prestigiado crítico de cinema Oh Dong-jin, ex co-presidente do Asian Film Market. O tema da apresentação é o crescimento da indústria cinematográfica sul-coreana e suas transformações estruturais, que impactaram de forma significativa a indústria audiovisual global.

Conhecido por filmes como “Eu Vi o Diabo” e “O Bom, o Mau e o Bizarro”, Kim Jee-woon é um dos principais nomes do cinema coreano contemporâneo. Sua visita ao Brasil marca um momento de crescente intercâmbio cultural do cinema sul-coreano com o público brasileiro. Antes de desembarcar no Rio, o cineasta passará por São Paulo, onde participará de uma série de atividades relacionadas à 14ª Mostra de Cinema Coreano no Brasil.

O evento é aberto a convidados e ao público em geral, sujeito a lotação da sala.

Serviço

Dia do Cinema Coreano no Rio de Janeiro

Local: CineCarioca José Wilker

Endereço: Rua Leite Leal, 45 – Laranjeiras, Rio de Janeiro–RJ

Data: 14 de junho de 2025 Horário: das 14h às 19h

Programação

14h – 15h30 | Seminário: O crescimento da indústria cinematográfica coreana e as mudanças estruturais no setor audiovisual, com Oh Dong-jin

16h – 18h15 | Exibição do filme “Na Teia da Aranha”

18h15 – 19h | Bate-papo com o diretor Kim Jee-woon – Mediação Rodrigo Fonseca

Sobre o filme “Na Teia da Aranha”

Dirigido por Kim Jee-woon, “Na Teia da Aranha” é uma sátira meta cinematográfica que acompanha um diretor obcecado por alterar o final de seu filme já finalizado. Ao tentar regravar as cenas em apenas dois dias, ele enfrenta censura, resistência dos atores e caos nos bastidores, em uma crítica bem-humorada à indústria cinematográfica.

Gênero: Comédia dramática / Meta cinema Ano: 2023

Duração: 135 min

Classificação: 16 anos

Idioma: coreano com legendas em português