Cephas recebe novas turmas para cursos de games

O Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) está sediando três cursos voltados para a criação, programação e arte para games.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Hub de Games, Fundação Cultural Cassiano Ricardo e o Governo do Estado de São Paulo, por meio do CultSP Pro, maior programa de formação e qualificação voltado ao setor cultural e criativo.

“O objetivo é oferecer cursos na área de jogos que possam capacitar mão de obra, para que tenhamos profissionais prontos para o mercado e até mesmo empresas surgindo”, explicou Elvis Melo, empresário na área de desenvolvimento de jogos e professor no curso de Game Design.



“Nós vamos abordar todas as partes que envolvem arte, desde o início do processo, a concepção de ideias, como traduzir o que o roteirista teve como proposta, até o final, passando por todas as etapas – personagens, cenário, como usar arte 2D em objetos 3D para fazer textura”, explica Beatriz Bock, professora do curso Arte para Jogos.



Cursos resultam da parceria com a Hub de Games, Fundação Cultural e o Governo do Estado de São Paulo |Foto: PMSJC

A previsão é que o curso termine em outubro, com a apresentação de produtos desenvolvidos por times formados por alunos de cada módulo.



