Caminhada no Vicentina alerta sobre violência contra idosos

Começou, nesta sexta-feira (3), a programação do São João Multicultural 2024 de João Pessoa, com apresentação de cordelistas no Polo Tambaú, no Busto de Tamandaré. O evento segue até o dia 26 de junho com uma agenda especial de shows com grandes artistas como Elba Ramalho, Tom Oliveira, Eliane, Banda Magníficos, entre outros. No primeiro […]