Ballet da Fundart completa 30 anos com 7ª “Gala Entre Amigos” – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Em 2025, a comemoração pelos 30 anos da Oficina de Dança – Ballet da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart) oficina será celebrada com a realização da 7ª edição do espetáculo “Gala Entre Amigos”, nos dias 11 e 12 de julho, no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto.

Com o tema das borboletas, a proposta traz o significado de “transformação e renovação” que a dança representa na vida dos participantes. Mais de 100 alunos estarão em cena, ao lado de artistas e grupos convidados, em uma apresentação aberta ao público. Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis por R$ 25,00, na bilheteria do Teatro.

Em 2025, a Oficina comemora seus 30 anos de atuação. Criada nos anos 1990, a iniciativa se consolidou como um dos principais núcleos formadores de dança clássica do Litoral Norte, com uma trajetória marcada pela dedicação à formação artística, inclusão e participação em eventos de relevância nacional e internacional.

Desde sua fundação, a oficina já atendeu mais de 11 mil alunos e hoje mantém cerca de 300 participantes ativos, entre crianças, jovens e adultos. Ao longo de sua história, conquistou cerca de 370 prêmios em festivais e mostras, com coreografias apresentadas em palcos de diversas regiões do Brasil e também em outros países.

Coordenada pela professora Alessandra Penha desde sua criação, a oficina se destaca pela excelência técnica e pelo compromisso com a formação integral dos alunos. Entre os marcos da trajetória, estão a seleção de bailarinos para instituições renomadas, como o Teatro Bolshoi no Brasil, sediado em Joinville (SC), e outras academias reconhecidas no cenário da dança nacional, como o Ballet Jovem de São Vicente, a Escola do Teatro Municipal de São Paulo, a Escola do Teatro Bolshoi de Moscou (em seletivas internacionais) e a Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB).

Diversos alunos e ex-alunos da oficina também foram contemplados com bolsas de estudo em programas de formação no Brasil e no exterior, e hoje seguem carreira como bailarinos profissionais, professores ou coreógrafos.

A Oficina de Dança – Ballet da Fundart segue como referência em formação artística gratuita no município, como uma forma de promover o acesso à cultura e fortalecer a presença da dança como ferramenta de desenvolvimento humano e social em Ubatuba.