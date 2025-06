Autuações de descarte irregular sobem 356%

Paula Paz





Com o apoio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e a colaboração da população, a Prefeitura de São José dos Campos vem intensificando as ações contra o descarte irregular de resíduos em áreas públicas.

Entre 1º de janeiro e 8 de junho deste ano foram registradas 105 autuações em flagrante — sendo 79 com o auxílio direto das câmeras do CSI. As multas variam conforme o tipo e a quantidade do material descartado, podendo chegar a até R$ 35 mil por infração. No total, as penalidades podem chegar a R$ 3.675.000

O número de autuações cresceu 356% em comparação com o mesmo período de 2024. No ano passado, entre 1º de janeiro e 8 de junho, foram 23 autuações.

Monitoramento

No último domingo (8), as câmeras flagraram um indivíduo descartando irregularmente resíduos na calçada do PEV do bairro Jardim Satélite, na região sul. O suspeito deixou o local em um veículo, mas a placa foi identificada e as informações repassadas ao Departamento de Fiscalização de Postura para as providências legais.

Flagrante de descarte irregular pela câmera do CSI no último domingo | Foto: Divulgação

Colaboração

Conforme a Lei 7.815/2009, descartar lixo, entulho ou outros materiais em áreas públicas pode resultar em multas de até R$ 35 mil.

Além da atuação da fiscalização, os cidadãos podem ajudar a manter a cidade limpa denunciando irregularidades pela Central 156 (telefone, site ou aplicativo) ou diretamente à Central de Operações da Guarda Civil pelo telefone 153. As ligações são gratuitas.

A participação dos munícipes é essencial, pois a preservação do meio ambiente e a limpeza urbana são responsabilidades compartilhadas.

Pontos de Entrega Voluntária

O município conta com 15 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) espalhados por todas as regiões da cidade, incluindo os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. O descarte de materiais permitidos nesses locais é gratuito. Confira os endereços dos PEVs aqui.

Cada munícipe pode descartar até 1 metro cúbico de resíduos por vez, como:

Entulho de obras (tábuas, tijolos, telhas, tubulações e pisos)

Móveis e eletrodomésticos (sofás, cadeiras, geladeiras)

Pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes inteiras

Restos de podas

Papel, papelão e óleo de cozinha usado

Horário de Funcionamento:

Segunda a sábado: das 8h às 17h

Domingos e feriados: das 8h às 12h

Os horários podem ser alterados mediante aviso prévio.



