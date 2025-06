Atletas da Vila Olímpica da Mangueira conquistam sete medalhas no Rei e Rainha do Mar em Cabo Frio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os atletas conquistaram três ouros, duas pratas e dois bronzes – Divulgação

Os atletas da Vila Olímpica da Mangueira se destacaram e conquistaram sete medalhas no Rei e Rainha do Mar, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Foram três ouros, duas pratas e dois bronzes. A competição, que é um dos maiores festivais de águas abertas do Brasil, reuniu mais de dois mil competidores de diversos lugares do mundo.

– A equipe da Mangueira tem um potencial muito grande e está sempre se destacando nas águas abertas. É um trabalho que nos enche de orgulho – afirmou o secretário de Esportes, Guilherme Schleder.

A equipe teve 23 participantes, entre eles alunos, responsáveis e a professora. No Sprint 1k, Marcos Silva foi o primeiro colocado na categoria 20 a 24 anos; Luiz Miguel Silva foi o primeiro da categoria 14 a 19 anos; e João Guilherme Silva foi o segundo nessa mesma categoria. No Classic 2km, Jessica Nascimento foi bronze na categoria 14 a 19 anos. No Kids Swim 200m, Daniel Soares foi o primeiro na categoria de 11 a 13 anos. Já no Kids Swim 400m, Helena Hadassa Cabral foi prata na categoria 12 e 13 anos. No Beach Biathlon, Roberto Machado foi bronze na categoria 40 a 44 anos.

A professora Danuza Siqueira, que começou a formar a equipe em 2016, também competiu na prova Sprint. Mesmo com as condições do mar adversas, os atletas deram o seu melhor e deixaram a professora orgulhosa.

– O mar estava com muitas marolas e correntezas, mas mesmo com as condições não tão boas, conseguimos resultados bem significantes. Como o da Mariana Ribeiro, que com apenas 11 anos nadou no meio das adultas, conseguindo ficar entre as dez primeiras no geral. Fiquei muito emocionada com o resultado dela. Isso foi mais uma prova de que o trabalho está sendo bem feito e os mais novos estão começando a se destacar – disse Danuza.

A equipe já está treinando para o próximo desafio. No próximo domingo (15/6) eles participarão de mais uma etapa do Aloha Spirit, em Angra dos Reis.