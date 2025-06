ASSISTIR Juventude x Santos SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (13/06), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Juventude x Santos Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (13) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Juv, que busca a vitória sob seus domínios.

Brasileirão Sub-20: Juventude x Santos em duelo decisivo pela 13ª rodada

Nesta quinta-feira, 13 de junho, às 15h (horário de Brasília), o Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, será palco de um importante confronto pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Juventude enfrenta o Santos com o objetivo de manter-se entre os oito melhores colocados da competição nacional. A entrada para o jogo será solidária: 2 kg de alimentos não perecíveis, com exceção de sal.

Com 20 pontos somados, o Juventude ocupa a 5ª colocação e busca se consolidar no G-8 para garantir vaga nas quartas de final. A equipe comandada por Filipe Dias vem de uma derrota apertada para o Atlético-MG por 3 a 2, fora de casa. Apesar do tropeço, o time alviverde tem uma campanha positiva, com seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Do outro lado, o Santos aparece na 12ª posição com 15 pontos. Os meninos da Vila empataram em uma verdadeira batalha contra o Corinthians na última rodada, com o placar final de 4 a 4. O time paulista precisa de uma reação rápida para entrar na zona de classificação.

Destaques da Partida

Alguns nomes chamam atenção no time do Juventude, como o atacante Pedro Severino, que tem sido uma das armas ofensivas mais eficazes da equipe. No meio-campo, a liderança técnica fica por conta do volante Brian Wilson, cuja consistência tem sido fundamental para a organização tática do time gaúcho.

Pelo lado santista, o atacante Nego Di é uma das promessas que mais desperta expectativa, especialmente após boas atuações recentes. Ele será observado de perto por olheiros e também pelo próprio time profissional, que monitora o rendimento dos destaques da base.

Regulamento da competição

Na fase inicial, os 20 clubes participantes se enfrentam em turno único. Os oito melhores avançam às quartas de final, que, assim como as semifinais, são disputadas em jogo único. A grande final é jogada em dois confrontos – ida e volta.

Rodada recheada e data curiosa

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?