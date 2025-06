Apresentação gratuita do grupo “Amigos da BIM” acontece na Biblioteca Infantil de Sorocaba neste sábado (14) – Agência de Notícias

Posted on

O Ambulatório dos Viajantes é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) que promove orientações com médicos e esclarece dúvidas sobre as principais doenças nos locais visitados. O atendimento pode ser agendado previamente em quatro unidades do estado: Hospital das Clínicas, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Unifesp (Universidade Federal […]