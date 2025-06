Ação de conscientização contra o trabalho infantil é realizada em cruzamento da Zona Sul de Sorocaba – Agência de Notícias

Foto: Secid

Na tarde desta segunda-feira (9), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), realizou a ação “Faixa Viva Contra o Trabalho Infantil”, no cruzamento da Avenida Professora Izoraida Marques Peres com a Rua Carlos Eugênio de Siqueira Salerno, no Parque Campolim, Zona Sul da cidade.

A atividade ocorre em alusão ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil (12 de junho), com o intuito de sensibilizar a população sobre os impactos do trabalho infantil e mobilizar a sociedade para o enfrentamento dessa violação de direitos. As ações educativas municipais estão sendo realizadas ao longo deste mês de junho, em cruzamentos de grande circulação e outros pontos estratégicos da cidade.

Na atividade “Faixa Viva Contra o Trabalho Infantil”, profissionais da rede socioassistencial da Secretaria da Cidadania exibiram faixas com mensagens de conscientização aos motoristas que passaram pelo local. Além disso, foi realizada panfletagem de um material informativo elaborado especialmente para as ações de junho e que será utilizado também ao longo do ano.

A programação do “Faixa Viva Contra o Trabalho Infantil” prossegue nesta terça-feira (10), das 14h às 16h, na Avenida Antônio Carlos Comitre, na altura do número 1.055. Na quarta-feira (11), no mesmo horário, profissionais da Secid estarão na Avenida Dom Aguirre, no cruzamento do Corpo de Bombeiros. Já à noite, das 18h às 20h, o trabalho será levado ao Ceagesp. Na quinta-feira (12), das 14h às 16h, a atividade será realizada na Avenida Antônio Carlos Comitre, na altura do número 80. Na sexta-feira (13), a Secretaria da Cidadania fará a campanha, pela manhã, das 8h às 10h, no Ceagesp, e, no período da tarde, das 14h às 16h, na Avenida São Paulo, na altura do número 2.717. Para encerrar, na próxima segunda-feira (16), das 14h às 16h, a ação será na Praça Lions.

A campanha municipal reforça a importância do engajamento coletivo para garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos assegurados, como o acesso à educação, ao lazer e à convivência familiar e comunitária.

Mais informações sobre ações relacionadas ao combate ao trabalho infantil em Sorocaba podem ser obtidas junto à Secretaria da Cidadania, que está localizada na Rua Santa Cruz, 116, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-6900 ou ainda pelo e-mail: [email protected].