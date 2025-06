67ª edição dos Jogos Regionais terá participação de 33 municípios

Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A 67ª edição dos Jogos Regionais, que será realizada no período de 3 a 13 de julho, terá a participação de 33 municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e parte do Alto Tietê. As inscrições das cidades interessadas em disputar a competição se encerraram na segunda-feira (9).

Nesta terça-feira (10), a Secretaria de Esportes do Estado oficializou que São José dos Campos será a sede principal do evento, recebendo 19 das 23 modalidades em disputa. Ferraz de Vasconcelos receberá duas modalidades (xadrez e damas) e Pindamonhangaba outras duas (biribol e ginástica artística).

Em São José acontecerão as competições de atletismo, badminton, basquete, basquete 3×3, bocha, capoeira, ciclismo, futebol, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, malha, natação, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol e vôlei de praia.

A última vez que a maior cidade do Vale do Paraíba sediou a competição foi em 1987. Já ficou definido que a abertura do evento será na Farma Conde Arena, no dia 4 de julho, sexta-feira, a partir das 10h.

O congresso técnico dos Jogos, quando será definida a programação com a tabela de jogos, será realizado no dia 23 de junho, segunda-feira, a partir das 15h, no CEFE (Centro de Formação do Educador), em Santana.

Locais de competição

As competições serão realizadas em ginásios e espaços públicos mantidos pela Prefeitura, com apoio de entidades parceiras. Algumas das praças já definidas para receber as competições são a Farma Conde Arena; complexo do Teatrão; Poliesportivos João do Pulo, Cerejeiras, Campo dos Alemães, Vila Tesouro e Altos de Santana; Centros Esportivos Casa do Jovem, Jardim Morumbi e Vale do Sol; Ginásios de Esportes Delmar Buffulin, Cidade Jardim e Tania Maria; Sesi; ADC Embraer, Clube de Campo Santa Rita/AESJ; ADC Inpe; Thermas do Vale, entre outros.

O desenho de como se dará essa distribuição dos espaços ainda está sendo definido pela equipe técnica da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida da Prefeitura.

Os Jogos Regionais são classificatórios para os Jogos Abertos do Interior, programados para o segundo semestre. No ano passado, em São Sebastião, São José conquistou o título pela 11ª vez consecutiva. Meses depois, foi campeão pela sexta vez seguida dos Jogos Abertos do Interior em São José do Rio Preto.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida