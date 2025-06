Ubatuba conquista 52 medalhas em torneio regional da Federação – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A 2ª etapa do campeonato de surfe “Filipe Toledo Kids On Fire” chegou ao fim e agitou o último sábado, dia 16, com muitas manobras e o desenvolvimento dos jovens atletas. A competição aconteceu na Praia Grande. Voltado para as categorias de base do município, o torneio reuniu talentos promissores nas categorias Sub-12, Sub-14 e […]