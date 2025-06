Trabalho infantil é tema de programação especial no CEU das Artes do Laranjeiras nesta quinta-feira (12) – Agência de Notícias

A atração principal será a Batalha de Rima, que levará entretenimento e informação para as crianças, por meio de rimas e improvisos

Em alusão ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil (12 de junho), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), realizará, no dia 12 de junho, das 13h30 às 15h30, uma programação especial no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras.

A ação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), que contará ainda com a parceria da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), da Secretaria da Educação (Sedu) e da Secretaria de Cultura (Secult), será voltada aos alunos da rede municipal de ensino.

O intuito é ampliar a conscientização da população sobre os riscos e prejuízos do trabalho infantil, promovendo a proteção integral de crianças e adolescentes. Importante enfatizar que, ao longo do mês de junho, serão realizadas ações estratégicas voltadas ao enfrentamento dessa violação de direitos, junto aos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), inclusive com distribuição de material informativo em pontos estratégicos da cidade que tenham “Faixa Viva”.

A programação no CEU das Artes contará com oficinas; aulão de zumba, com a professora Vânia; aula interativa de violão, com o professor Edson; atividades lúdicas com a febre cultural Adorai; além de xadrez, dama, tênis de mesa e pebolim.

Já a atração principal será a Batalha de Rima, com a Batalha do Central, que levará entretenimento e informação para as crianças, por meio das rimas e dos improvisos, abordando a temática do trabalho infantil. A Batalha do Central é uma iniciativa coletiva que surgiu em julho de 2023, para criar um espaço legítimo para a manifestação da arte urbana, dando visibilidade e voz a jovens artistas locais, ressignificando espaços urbanos e promovendo arte, cultura e pertencimento.

Programação ocorrerá também em outros espaços

A programação em alusão ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, nesta quinta-feira (12), ocorrerá também em outros espaços da cidade, com as equipes que atuam nos Cras (Centro de Referência em Assistência Social) da cidade.

O Cras Vila Helena, às 10h, levará a temática aos alunos do Ensino Médio e profissionais que atuam na Escola Estadual “Francisco Camargo César”. Lá, eles abordarão o programa Jovem Aprendiz, realizado pela Secid em parceria com o Instituto Técnico Educacional Mirian Menchini (ITEMM), e distribuirão um material informativo na unidade.

O Cras Nova Esperança realizará, às 8h, uma ação porta a porta no bairro, com distribuição de material informativo. Já o Cras Ipiranga promoverá atividades especiais com crianças e adolescentes da Pastoral do Menor.

No Cras Carandá, das 12h30 às 13h20, terá distribuição de material informativo na Escola Municipal “Renice Seraphim”, e das 16h às 16h30, no CEI-129 e no CEI-130. O Cras Sul Leste estará no Miniterminal da Nogueira Padilha para distribuir material informativo. Por fim, o Cras Aparecidinha realizará a mesma ação na Escola Estadual “Prof. Accácio de Vasconcellos Camargo”.

Mais informações sobre ações relacionadas ao combate ao trabalho infantil em Sorocaba podem ser obtidas junto à Secretaria da Cidadania, localizada na Rua Santa Cruz, 116, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-6900 ou ainda pelo e-mail: [email protected] .