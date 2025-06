Seleção feminina terá Marta, Jhonson e Dudinha na Copa América

Por MRNews



O técnico Arthur Elias convocou nesta segunda-feira (9) as 23 jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol que irão em busca do nono título da Copa América. O torneio continenal começa em 12 de julho em Quito (Equador), com a participação de 12 nações. No ataque, o treinador manteve a camisa 10 Marta (Orlando Pride~/EUA), que retornou à seleção nos últimos amistosos contra o Japão, e também as revelações Dudinha (São Paulo) e Jhonson (Corinthians), ambas com 19 anos, que balançaram as redes contra as asiáticas.O poder ofensivo da amarelinha conta ainda com Amanda Gutierres (Palmeiras), Gabi Portilho (Gotham FC/EUA), Gio e Luany (ambas do Atlético de Madrid/Espanha), além de Kerolin (Manchester City/Inglaterrra).

Antes da estreia no torneio, o Brasil fará um último amistoso fora de casa contra a França, no próximo dia 27 de junho (uma sexta-feira). Será o primeiro reencontro das equipes após as quartas de final da Olimpíada de Paris no ano passado, quando o Brasil eliminou a Les Blues com vitória de 1 a 0 – na sequência, a amarelinha sequência faturou a medalha de prata. O amistoso será no Stade des Alpes (Estádio dos Alpes), em Grenobles.

Após o amistoso contra as francesas, a seleção retorna ao Brasil, onde concluirá a preparação física na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A equipe embarca para o Equador em 10 de julho.

“Eu espero que olhem para o Brasil como favorito em todas as competições, porque nós vamos realmente entrar fortes em qualquer torneio. Eu entendo que a Copa América será uma oportunidade de melhorarmos a nossa eficiência na organização ofensiva e trazer um crescimento para a Seleção. Alguns adversários na América do Sul marcam mais individual para o setor e eu acho isso ótimo. Quanto mais cenários diferentes a jogadora tem, mais recursos ela desenvolve, tanto de tática individual quanto daquilo que interessa para a seleção brasileira jogar de forma organizada, que é a tática coletiva”, disse Elias, durante coletiva após a convocação

Em sua estreia em campo com a seleção brasileira, Jhonson marcou um golaço aos 33 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória por 2 a 1 contra o Japão, n a última segunda-feira (2), na Neo Química Arena, em São Paulo.- Livia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados

A amarelinha já disputou oito amistosos este ano, contra equipes bem ranqueadas pela Fifa (Colômbia, Austrália, Estados Unidos e Japão). Foram seis vitórias, uma delas inédita contra as norte-americanas (2 a 1) na casa das adversárias, no segundo jogo – no primeiro a seleção foi superada por 2 a 0. Também houve um empate no primeiro duelo contra a Colômbia (1 a 1).

Atual campeã da Copa América, a seleção estreará em 13 de julho (um domingo), contra a Venezuela, pela primeira rodada do Grupo B (que tem ainda Bolívia, Colômbia e Paraguai). Já na chave A estão Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai.

Atacante do São Paulo, Dudinha estreou em grande estilo com a amarelinha, ao marcar os dois gols na vitória por 2 a 0 do Brasil sobre o Japão, no primeiro amistoso contra as asiáticas, em 20 de maio, na Neo Química Arena, na capital paulista – Livia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados

Apenas as duas primeiras colocadas na fase de grupos, seguirão para as semifinais. Pelo regulamento, o líder da chave A enfrentará o segundo colocado do Grupo B , em 28 de julho. A outra semi reunirá o segundo colocado do Grupo A contra o primeiro do Grupo B. Quem vencer, decidirá o título em 2 de agosto (um sábado).

Jogadoras convocadas por Athur Elias

GOLEIRAS

Lorena – Kansas City (EUA)

Camila – Cruzeiro

Cláudia – Fluminense

ZAGUEIRAS

Tarciane – Lyon (FRA)

Isa Haas – Cruzeiro

Kaká – São Paulo

Mariza – Corinthians

LATERAIS

Yasmim – Real Madrid (ESP)

Fátima Dutra – Ferroviária

Fê Palermo – Palmeiras

Antônia – Real Madrid (ESP)

MEIA-CAMPISTAS

Angelina – Orlando Pride (EUA)

Duda Sampaio – Corinthians

Ary Borges – Racing Louisville (EUA)

Ana Vitória – Atlético de Madrid (ESP)

ATACANTES

Kerolin – Manchester City (ING)

Gio – Atlético de Madrid (ESP)

Luany – Atlético de Madrid (ESP)

Dudinha – São Paulo

Marta – Orlando Pride (EUA)

Amanda Gutierres – Palmeiras

Gabi Portilho – Gotham (EUA)

Jhonson – Corinthians

Jogos do Brasil na Copa América Feminina

(programação sujeita a alterações)

13 de julho (domingo) – Brasil x Venezuela – 21h

16 de julho (quarta-feira) – Brasil x Bolívia – 18h

22 de julho (terça) – Brasil x Paraguai – 21h

25 de julho (sexta)) – Brasil x Colômbia – 21h