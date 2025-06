Saae/Sorocaba finaliza limpeza de lago do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba finalizou, no último fim de semana (7 e 8), a limpeza e a retirada de mato do lago do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, na Vila Hortência, Zona Leste da cidade. A intervenção ocorre periodicamente, para auxiliar na manutenção do local e evitar a proliferação das plantas que podem prejudicar a vida aquática, além de retomar o seu visual de origem.

O serviço teve início na segunda-feira (2) e foi executado por servidores da autarquia. Na ação, foram mobilizadas duas equipes, uma retroescavadeira e um caminhão para a retirada dos resíduos.

Inclusive, por meio de embarcação, de forma manual, funcionários utilizaram cabo preso a um vergalhão de ganchos, para arrastar a vegetação a um ponto do lago ao alcance da retroescavadeira. A vegetação removida foi descartada no Aterro de Inertes, pela Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), em caminhão próprio.

O Parque

Inaugurado em 20 de outubro de 1968, o Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” é destaque entre os zoológicos brasileiros sendo referência em toda América Latina, nas áreas de pesquisa, educação ambiental, lazer, conservação e bem-estar animal. Além de ser considerado símbolo da cidade desde 1993, é o principal atrativo turístico, dispondo de cerca de 1 mil animais de 250 espécies, das quais 70% correspondem à fauna nacional e são o ponto forte do Zoológico, com especial destaque para os ameaçados de extinção.

O parque possui uma área de 150.000 m², dos quais 17 mil são ocupados por um lago e outros 36 mil por vegetação natural da Mata Atlântica, refúgio biológico de pássaros e de diversos outros animais. Outros destaques no local são o Museu de Zoologia, com cerca de 1 mil peças, entre animais taxidermizados, crânios, chifres e ovos, e o Museu Histórico Sorocabano (MHS). Atualmente, mais de 600 mil visitantes passam pelos portões do Zoo anualmente.

O Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” está localizado na Rua Teodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, sendo que a bilheteria funciona até as 16h. Os ingressos custam R$ 8, para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 4, para crianças de 6 a 11 anos, além de estudantes dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou Superior, reconhecidos pelo MEC, mediante comprovação de matrícula ou carteira estudantil dentro do prazo de validade. Crianças de até 5 anos, idosos acima de 60 anos completos e pessoa com deficiência, garantindo-se também ao seu acompanhante, quando necessário e quando comprovada essa condição, são isentos de pagamento do ingresso.