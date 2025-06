Rotary faz atendimento oftalmológico gratuito em escola

Fernanda Niquirilo





No último sábado (7), a Emefi Professora Silvana Maria Ribeiro de Almeida, no Jardim das Cerejeiras, se transformou em um consultório oftalmológico completo. A unidade recebeu uma edição especial do projeto “Visão para um Mundo Melhor”, promovido pelo Rotary Club Vila Ema de São José dos Campos, que beneficiou estudantes de até 10 anos de idade com consultas e óculos gratuitos.

Cerca de 400 crianças passaram por triagem visual, feita previamente pela equipe escolar com o apoio de voluntários do Rotary. Após a consulta, aquelas que apresentaram indícios de dificuldade visual receberam atendimento especializado com oftalmologistas voluntários. Os estudantes que precisaram de correção visual escolheram a armação dos óculos em uma “lojinha” montada dentro da escola.

Com o apoio das famílias, crianças escolhem seus óculos na “lojinha”, etapa final da ação | Foto: PMSJC

“É gratificante ver o impacto direto que um projeto como esse tem na vida das crianças. Não se trata apenas de enxergar melhor, mas de aprender melhor, viver melhor. O acesso à saúde visual é essencial para o desenvolvimento da educação”, destacou o presidente do Rotary Club SJC, Thales Manetti.

“A nossa ideia é poder atender os que tem até 10 anos, as crianças que precisam de óculos nós encaminhamos e damos um óculos para elas, queremos melhorar o desempenho escolar”, completou.

Para muitas famílias, o projeto representa também a oportunidade de um diagnóstico preciso. “Eu achei maravilhosa essa parceria, ajuda muito. O meu filho foi atendido e foi bom, pois ele já escolheu a armação dos óculos e saiu feliz da vida”, contou a mãe Juliana Matias, moradora do bairro.

O pequeno Jônatas Matias, 8 anos, aluno do 2º ano, fez questão de participar de tudo com atenção e empolgação. “Gostei de fazer o exame e escolhi um óculos azul.” disse sorrindo.

Juliana e Jônatas após atendimento oftalmológico promovido pelo Rotary Club na escola | Foto: PMSJC

Criado em 2010, o projeto “Visão para um Mundo Melhor” nasceu em um Dia das Crianças no bairro Coqueiro e, desde então, já soma 26 edições em três cidades.

Ao longo de sua história, já foram realizados mais de 4.800 atendimentos, com mais de 1.600 consultas oftalmológicas e mais de 500 óculos entregues gratuitamente.



