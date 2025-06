Rede municipal conquista medalhas na Obmep 2025

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Educação e Cidadania

Na última sexta-feira (6), o Cefe (Centro de Formação do Educador) foi palco de um momento de grande celebração para a educação de São José dos Campos e região.

A cerimônia da 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) reuniu estudantes premiados, professores, gestores, familiares e autoridades para homenagear os talentos que se destacaram na matemática.

A rede municipal de São José dos Campos teve participação expressiva entre os premiados. Foram diversas medalhas de ouro, prata e bronze, além de certificados e menções honrosas. No total, a região SP06, que inclui o município, contou com 137 medalhistas de bronze, 34 de prata e 17 de ouro.

Medalhas da 19ª edição da Obmep prontas para serem entregues aos estudantes premiados | Foto: PMSJC

A estudante Júlia de Oliveira, de 14 anos, aluna da Emef Prof. José Luiz Ferreira Guimarães, do município de Bananal (SP), resumiu o sentimento de muitos colegas ao receber a medalha de ouro. “Fiquei muito feliz e honrada. Estudei bastante e me esforcei, é uma conquista que me incentiva a continuar estudando mais e acreditar que posso chegar longe”, disse, emocionada.

Estudante Júlia de Oliveira celebra conquista da medalha durante a cerimônia da Obmep 2025 | Foto: PMSJC

Além dos alunos, professores da rede também foram homenageados pelo papel fundamental que desempenham no preparo e incentivo aos estudantes. Ao todo, 19 professores de diferentes cidades da região, incluindo São José, foram reconhecidos durante a cerimônia e seis escolas da região foram premiadas com kits de material didático e troféus pelo engajamento e desempenho no projeto.

A Prefeitura de São José dos Campos juntamente com a Secretaria de Educação e Cidadania parabeniza todos os professores envolvidos, que são parte essencial no caminho de sucesso desses jovens. A dedicação de cada educador se reflete nas conquistas dos alunos e no fortalecimento da rede pública de ensino. Entre eles os professores homenageados da rede de ensino municipal de São José dos Campos, foram:

Ana Maria Martins Alves – Emefi Profª Jacyra Vieira Baracho

– Emefi Profª Jacyra Vieira Baracho Beatriz Pereira – Emefi Profª Silvana Maria Ribeiro de Almeida

– Emefi Profª Silvana Maria Ribeiro de Almeida Felipe Vianna de Carvalho – Emefi Profª Ilga Pusplatais

– Emefi Profª Ilga Pusplatais José Maurílio Martins – Emefi Profª Lúcia Pereira Rodrigues

– Emefi Profª Lúcia Pereira Rodrigues Katia Moreira Castilho Coutinho – Emefi Profª Lúcia Pereira Rodrigues

– Emefi Profª Lúcia Pereira Rodrigues Lúcia de Fátima Magalhães Caxias – Emefi Profª Leonor Pereira Nunes Galvão

– Emefi Profª Leonor Pereira Nunes Galvão Marcelo Moraes da Conceição – Emefi Profª Ildete Mendonça Barbosa

– Emefi Profª Ildete Mendonça Barbosa Marta Ribeiro Rezende – Emefi Profª Homera da Silva Braga

– Emefi Profª Homera da Silva Braga Sirlene Almeida Pereira – Emefi Profª Luzia Levina Aparecida Borges

– Emefi Profª Luzia Levina Aparecida Borges Tomas Ferreira de Freitas – Emefi Profª Mercedes Carnevalli Klein

– Emefi Profª Mercedes Carnevalli Klein Vitor Fardim – Emefi Profª Ana Berling Macedo

A Obmep é considerada a maior olimpíada científica do Brasil e tem como objetivo principal estimular o estudo da matemática entre estudantes de escolas públicas e privadas, identificando jovens talentos e promovendo inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

A Olimpíada é organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e conta com recursos dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Incentivo ao conhecimento

A participação expressiva da rede municipal na Obmep está diretamente ligada às ações desenvolvidas pelo programa Prepara Campeões da Prefeitura de São José dos Campos. O programa oferece aulas específicas no contraturno escolar, materiais de apoio e orientação para os chamados “atletas do saber”, incentivando a participação em olimpíadas de conhecimento em diversas áreas.

Em 2024, mais de 5.600 estudantes do 6º ao 9º ano participaram das seletivas internas da rede municipal, um crescimento de mais de 40% em relação ao ano anterior. O número crescente de medalhistas reforça o impacto positivo da iniciativa na formação acadêmica dos jovens.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania