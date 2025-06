Primeira audiência pública do Campus Cidade Tiradentes acontece no dia 26 de junho – IFSP

O evento está marcado para 19h; haverá transmissão ao vivo

A primeira audiência pública de implantação do Campus Cidade Tiradentes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) acontece no dia 26 de junho de 2025, às 19h, no Auditório do CEU Inácio Monteiro, localizado na rua Barão Barroso do Amazonas, s/n.

A audiência marca os passos iniciais da implantação do campus. Além dessa, serão realizadas pelo menos mais duas audiências, ao final das quais serão escolhidos os eixos da Educação Tecnológica a serem contemplados pelo campus.

Para o diretor-geral do campus, Christian Gilioti, a participação da comunidade é fundamental. ” O objetivo é apresentar o IFSP para o território e, ao mesmo tempo, estabelecer um espaço formal e público para que a comunidade manifeste suas dúvidas e anseios em torno do potencial do campus”, diz.

Toda a comunidade está convidada, bem como autoridades locais e representantes de entidades como sindicatos, ONGs e associações. A audiência também será transmitida pelo canal do IFSP no YouTube.