Prefeitura recebe representantes de academias parceiras do programa “Emagrecer Certo Sorocaba” – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves – Secom

A Prefeitura de Sorocaba recebeu, na manhã desta terça-feira (10), os representantes das academias parcerias do programa municipal “Emagrecer Certo Sorocaba”. O encontro, que aconteceu no sexto andar do Paço Municipal, contou com o agradecimento do vice-prefeito, Fernando Costa, em nome do munícipio, pelo acolhimento aos atendidos na iniciativa.

Lançado em fevereiro deste ano, por meio da Secretaria de Saúde (SES), o programa tem como objetivo de auxiliar no processo de perda de peso de forma saudável e sustentável. O acompanhamento multiprofissional inclui a prática de atividade física nas academias da cidade que participam com a oferta do acesso à musculação, hábito importante para melhorar a qualidade de vida e ter bons resultados.

“Tem sido muito importante para os munícipes frequentar as academias durante o processo de emagrecimento. Dos dois grupos formados pela iniciativa, um já está em fase de finalização e outro segue em vias de exames médicos para dar início às atividades físicas. Agradecemos todo o apoio dedicado pelas empresas ao Poder Público nessa missão de entregar bem estar à população”, destacou a secretária da SES, Priscila Feliciano, durante o encontro.

Estiveram presentes as academias Panobianco, Viva Max, Ghimper e Movimento. “Desde o início notamos que os participantes são pessoas que realmente precisam, com obesidade, e que se não fosse pelo projeto talvez não tivessem contato com a academia. Hoje em dia, a musculação é saúde total, então desde o início fizemos reuniões com os coordenadores e orientamos sobre o andamento, priorizando e entregando um bom atendimento”, declarou Jessica Kelly da Silva, representante da academia Panobianco.

Além da presença do vice-prefeito e da secretária da SES, o encontro contou, também com a participação da secretária de Governo (Segov), Samyra Toledo.