Prefeitura participa da apresentação do novo projeto de expansão metroviário – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Atualmente a Linha 4 do metrô vai até a estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca – Divulgação

O prefeito Eduardo Paes participou nesta segunda-feira (9/6) da apresentação do novo plano de ampliação da malha metroviária, realizada na sede da Secretaria Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), em Copacabana. O governo estadual detalhou a proposta de ligação entre Estácio e Praça XV, a construção da Linha 3 — que conectará a Praça XV a Guaxindiba, em São Gonçalo, passando por Niterói —, além da extensão da Linha 4 até o Recreio dos Bandeirantes.

Com investimento estimado em R$ 28,8 bilhões, a iniciativa que prevê 31 novas estações e mais 44 quilômetros de trilhos configura-se como um marco estratégico para o desenvolvimento urbano e a mobilidade da região. A expectativa é que os primeiros trechos entrem em operação em 2031, com a conclusão total do projeto prevista até o fim de 2032.

– O compromisso firmado hoje representa um passo concreto para ampliar os benefícios à cidade do Rio e à região metropolitana, melhorando a mobilidade e a qualidade de vida da nossa população. É possível ter ousadia, pensar grande e realizar. Quando investimos em infraestrutura, transformamos a cidade, movimentamos a economia e melhoramos a vida das pessoas – declarou Eduardo Paes, acompanhado do vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

A Prefeitura do Rio se colocou à disposição para contribuir com o avanço do projeto, principalmente por meio da utilização de instrumentos urbanísticos que já foram bem-sucedidos em outras iniciativas da cidade.

– Dado o impacto desse projeto para a região metropolitana e, especialmente, para a cidade do Rio, estamos prontos para colaborar. Vamos disponibilizar o potencial construtivo da cidade como instrumento de financiamento, assim como fizemos no Porto Maravilha, no Parque Olímpico e em outros projetos importantes. Trata-se de uma forma eficiente de atrair investimentos sem depender diretamente de recursos públicos, viabilizando intervenções que melhoram a mobilidade e impulsionam o desenvolvimento urbano – afirmou Paes.

O secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, apresentou os estudos desenvolvidos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), que trazem as soluções técnicas previstas para cada trecho contemplado no projeto de expansão.

– Chegamos a este momento após muito trabalho e articulação entre os entes federativos. O que estamos anunciando aqui é um compromisso concreto com a mobilidade urbana e com a qualidade de vida da população. Essa é uma iniciativa que vai sair do papel e gerar resultados reais para o nosso estado – ressaltou.

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, enalteceu a iniciativa.

– Nosso objetivo é facilitar o dia a dia da população, encurtar distâncias e garantir um transporte público de mais qualidade. É uma união de esforços entre governo federal, governo do estado e prefeituras para transformar a mobilidade e a qualidade de vida da população fluminense – disse o ministro, diante de prefeitos da Região Metropolitana do Rio.

A execução do projeto será por recursos provenientes de parcerias público-privadas, somados a investimentos dos governos estadual, municipal e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

A expectativa é que os primeiros processos de licitação e contratação comecem no início do próximo ano.

A ligação entre Estácio e Praça XV está estimada em R$ 4,4 bilhões. Já a Linha 3, que conectará o metrô a São Gonçalo, deve demandar cerca de R$ 14,6 bilhões. A expansão entre o Jardim Oceânico e o Recreio tem orçamento previsto de R$ 9,8 bilhões.

Extensão da Linha 4 até o Recreio

A previsão é que o Terminal Alvorada se torne um ponto estratégico de integração, conectando futuras expansões da malha metroviária e integrando a outros modais de transporte, promovendo maior eficiência e acessibilidade à mobilidade urbana na região.

Estácio – Praça XV

Desde a concepção original da Linha 2, na década de 1970, a extensão até a Praça XV sempre foi considerada essencial para conectar de forma mais eficiente a Zona Norte ao Centro e à Zona Sul. O traçado segue pelo eixo central da Rua Frei Caneca e posiciona a Estação Catumbi atrás da Praça da Apoteose.

Considerado prioritário no Plano Diretor Metroviário (PDM), o trecho entre Estácio e Praça XV permitirá que a Linha 2 cumpra seu traçado original e opere de forma independente, transformando a estação Carioca em um dos principais pontos de integração com a Linha 1.

A mudança elimina os cruzamentos operacionais nas estações Central e Botafogo, já que os trens da Linha 2 não precisarão mais acessar os mesmos trilhos que a Linha 1, como ocorre até hoje. Dessa forma, os gargalos serão resolvidos e os intervalos serão reduzidos, aumentando a capacidade da Linha 2 em 70%.

Linha 3: Praça XV- Niterói – Guaxindiba

Primeira linha intermunicipal de metrô, a Linha 3 ligará os municípios do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo em um percurso de 28 km e 15 estações, podendo se estender futuramente até Itaboraí.

O sistema de transporte, que beneficiará cerca de 650 mil usuários por dia, encurtará de 2h para 40 minutos o tempo de viagens entre Niterói e São Gonçalo, principalmente nos horários de pico, e representará economia significativa no bolso do usuário. Além disso, serão gerados milhares de empregos e haverá redução de engarrafamentos e da emissão de poluentes.

Segundo o Plano Diretor Metroviário (PDM), o primeiro trecho, interligando as estações Praça XV e Arariboia, seria executado por um túnel subaquático escavado sob a Baía de Guanabara, levando em conta a complexidade do processo de execução da obra e aspectos geológicos e ambientais. A partir de Arariboia, as estações da Linha 3 passarão a operar em superfície.

A previsão é que a estação Guaxindiba seja construída nas proximidades da BR-101, uma das principais rodovias federais do país, facilitando a integração intermodal e atendendo à demanda dos municípios vizinhos, como Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu e Magé.