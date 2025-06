Prefeitura de Sorocaba lança campanha de prevenção e combate às queimadas – Agência de Notícias

Fotos: Sema/Divulgação

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realizou, na noite de sexta-feira (6), o lançamento da Campanha de Prevenção e Combate às Queimadas 2025, no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”.

O lançamento da campanha contou com uma mesa redonda com autoridades locais envolvidas no combate e prevenção de queimadas, dentre eles o capitão Kleber do Vale, representando o 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros, a capitã PM Luciana Beltrame Del Debbio, representando a Polícia Militar Ambiental, o chefe de Seção da Defesa Civil, Luiz Guilherme Bulcher Bersi, representando a Defesa Civil de Sorocaba, e o técnico ambiental, Aldo Bittencourt, representando a Sema.

Durante o evento, as autoridades contextualizaram como é a atuação de cada órgão, os desafios encontrados no combate às queimadas, as formas de prevenção e a importância da educação ambiental para a conscientização e aproximação com a população, bem como as ações para o futuro.

O evento também contou com o lançamento da mascote da campanha. O animal escolhido como símbolo de resistência foi o gambá-de-orelha-preta. Além de ser um animal muito presente na região de Sorocaba, o gambá, conhecido popularmente como saruê, tem seu habitat destruído pelas queimadas e é alvo de preconceito da população, que se manifesta, principalmente, pela desinformação e pelo medo, levando a maus-tratos e até mesmo a morte.

Como ato simbólico para dar inicio à campanha, o Palacete de Cristal do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” foi iluminado na cor vermelha, considerando o seu simbolismo e representação dessa cor, associada ao fogo e que está diretamente ligado às queimadas florestais, destacando visualmente esse problema.

A Campanha de Prevenção e Combate às Queimadas 2025, que tem como tema “Apagar o Fogo é Preservar”, se estenderá até o mês de agosto. O intuito é de alertar a população sorocabana sobre os riscos das queimadas à saúde pública e ao meio ambiente, além de contribuir para o combate das ocorrências na cidade. As queimadas costumam se agravar nesta época do ano, durante o período de estiagem, quando o tempo fica mais seco e, consequentemente, torna-se mais fácil ocorrerem os focos de incêndios.

As queimadas causam graves problemas de saúde pública, aumentando o número de adultos e crianças com problemas respiratórios crônicos, como a asma, devido à fumaça produzida e pela fuligem lançada na atmosfera, além de danos ao meio ambiente, dizimando a fauna e a flora típica do local.

Outro risco à saúde está na queima de lixo, especialmente com materiais plásticos, pois lança compostos tóxicos na atmosfera, que podem provocar severas irritações às vias respiratórias, se inalados. Além disso, a queima de qualquer material combustível produz gás carbônico, principal responsável pelas alterações climáticas, que são perceptíveis atualmente.