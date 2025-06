Prefeitura de João Pessoa tem representante em nova composição do Conselho Estadual LGBT

09/06/2025 |

19:00 |

174

Os novos membros do Conselho Estadual LGBTQIAPNB+ tomaram posse na tarde desta segunda-feira (9), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil da Paraíba (OAB-PB), na sede em João Pessoa. A nova composição atuará no biênio 2025-2027.

A Prefeitura de João Pessoa terá como membro representante Geraldo Filho, atual presidente do Conselho Municipal LGBTQIAPNB+ e coordenador da Promoção à Cidadania LGBT.

“É essencial esse diálogo, essa junção entre Prefeitura e Estado para que as demandas da comunidade ganhem mais respaldo e mais força para que políticas públicas sejam articuladas e aplicadas”, afirmou Geraldo Filho.

A cerimônia de posse foi conduzida por Lídia Moura, secretária da Mulher e da Diversidade Humana (SEMDH), que destacou os avanços e a importância da renovação de uma ferramenta que garante a democracia e o respeito à sociedade civil organizada, às instituições públicas e à população LGBT.

Para este novo biênio, Cleber Ferreira, do Movimento Espírito Lilás (MEL), será o presidente; Laura Brasil, gerente LGBTQIAPNB da SEMDH, assume a vice-presidência; e a Secretaria ficará com Samuel Barreto, também da SEMDH.

Esta composição já está comprometida com a realização da Conferência Estadual LGBT, prevista para acontecer nos dias 29 e 30 de agosto na Capital paraibana.