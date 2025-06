Prefeitura abre inscrições para receber projetos ambientais a partir desta terça-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec) e da Agência de Inovação Tecnológica (Inovatec-JP), abre inscrições, a partir desta terça-feira (10), para três editais voltados para o meio ambiente. As inscrições acontecem até o dia 4 de julho de 2025 (com exceção de um edital, que encerra no dia 27 de junho).

O secretário de Ciência e Tecnologia de João Pessoa, Guido Lemos, comentou que a Capital tem reforçado um papel de protagonismo na busca por soluções sustentáveis e inovadoras. “Com esses editais, queremos estimular nossa comunidade científica, tecnológica e educacional a pensar o meio ambiente como um espaço de criação, transformação e compromisso coletivo. É por meio da ciência, da arte e da inovação que vamos construir uma cidade mais resiliente, inclusiva e preparada para os desafios climáticos do presente e do futuro”, afirmou.

Os editais visam contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação do Município, abordando desafios estratégicos ambientais. A documentação comprobatória deve ser encaminhada para o e-mail da InovatecJP ([email protected]). Os editais com todas as informações podem ser baixados no site da Inovatec.

Edital Nº 007/2025 – Desafio Cidade Inovadora: Tecnologias Verdes – Este edital busca selecionar e apoiar projetos que proponham soluções tecnológicas inovadoras e sustentáveis para desafios relacionados ao meio ambiente. Os temas incluem educação ambiental (plataforma protótipo), despoluição da água (sistema inovador com plantas filtrantes), análise físico-química da água (sistema móvel inovador com dosagem de ozônio e monitoramento em tempo real), utilização de fontes de energia sustentáveis por fornecedores ambulantes e controle de sonorização em ambientes públicos. O edital também contempla um tema para automação de cálculos de licenciamento ambiental, seguindo as leis municipais.

Prazo de inscrição: As propostas podem ser submetidas à Inovatec-JP de 10/06/2025 a 04/07/2025.

Quem pode se inscrever? – Startups sediadas em João Pessoa ou pesquisadores(as) vinculados(as) a Instituições de Ensino Superior (IES) públicas ou privadas, Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) ou entidades de direito privado sem fins lucrativos, bem como suas fundações, todas sediadas em João Pessoa. É necessário possuir currículo Lattes atualizado há pelo menos 6 meses e ser residente em João Pessoa.

Edital Nº 008/2025 – Campeonato de Arte com Resíduos Eletrônicos – Criado com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar da rede pública municipal de João Pessoa sobre a importância da preservação do meio ambiente e adoção de comportamentos de durabilidade, incentivando a criação de peças de arte a partir de resíduos eletrônicos. O tema do Campeonato para 2025 é ‘Cultura oceânica’, proposto pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2025).

O projeto visa dar nova vida aos resíduos, reutilizando-os de forma criativa, envolvendo a comunidade escolar em atividades de sustentabilidade e promovendo a criatividade através de processos artísticos. Será dividido em três modalidades, todas exigindo a utilização de peças de resíduos eletrônicos: Maquetes, Pintura e Robótica.

Prazo de inscrição: As propostas podem ser submetidas à Inovatec-JP de 10/06/2025 a 04/07/2025.

Quem pode se inscrever? – Gestores(as) pedagógicos(as) vinculados(as) à Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec). Pesquisadores(as) com vínculo funcional/empregatício a Instituições de Ensino Superior (IES) públicas ou privadas, Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) ou entidades de direito privado sem fins lucrativos, sediadas em João Pessoa, bem como suas fundações localizadas no município.

Requisitos adicionais para o coordenador(a) da proposta: possuir currículo na Plataforma Lattes atualizado há pelo menos 6 meses antes da submissão da proposta. Ser residente em João Pessoa. Estar cadastrado(a) como Colaborador(a) no site www.inovatecjp.com.br. A instituição de vínculo do proponente-coordenador(a) da proposta deve obrigatoriamente ser executora do projeto, ser prestada sob as leis brasileiras, ter ações compatíveis com o objeto do projeto e ter sua sede em João Pessoa.

Edital Nº 009/2025 – Projeto Tartarugas Marinhas – Este edital tem como objetivo apoiar estudos e pesquisas específicas para o mapeamento, proteção e monitoramento de ninhos terrestres de tartarugas marinhas nas praias de João Pessoa, além do resgate e monitoramento de tartarugas encalhadas e atividades de educação ambiental em escolas públicas. A iniciativa visa contribuir para a preservação e ampliação da quantidade de indivíduos desta espécie marinha ameaçada de extinção.

Prazo de inscrição: A submissão das propostas à Inovatec-JP ocorre de 10/06/2025 a 27/06/2025.

Quem pode se inscrever? – Startups sediadas em João Pessoa ou pesquisadores(as) com vínculo funcional/empregatício a Instituições de Ensino Superior (IES) públicas ou privadas, Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) ou entidades de direito privado sem fins lucrativos, e suas fundações, todas sediadas em João Pessoa. O proponente deve ter currículo Lattes atualizado há pelo menos 6 meses e residir em João Pessoa.