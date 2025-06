Passeio ao Museu Interativo do Lixo será neste sábado

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Neste sábado (14), turistas e moradores de São José dos Campos terão a chance de conhecer de perto o Museu Interativo do Lixo, mantido pela Urbam (Urbanizadora Municipal S/A), por meio de uma visita guiada gratuita.

A atividade faz parte do City Tour, programa promovido pela Prefeitura de São José dos Campos. No sábado serão oferecidas 25 vagas, preenchidas por ordem de inscrição.

Como participar

As inscrições podem ser feitas até o meio-dia de sexta-feira (13), véspera do evento, pela Central 156 (via site, telefone ou aplicativo) ou pelo e-mail [email protected]. São 25 vagas disponíveis, preenchidas por ordem de inscrição.

As inscrições podem ser feitas até 12h de sexta-feira (13), pela Central 156.

O transporte dos participantes será realizado em um ônibus especial do projeto. A saída está marcada para 8h30, com ponto de encontro na portaria principal do Parque da Cidade Roberto Burle Marx.

O passeio se encerra por volta das 13h, com retorno ao mesmo local.

Atração

Instalado em contêineres marítimos reaproveitados, o Museu Interativo do Lixo destaca-se por seu caráter sustentável e uso de tecnologias inovadoras, como a realidade aumentada, que ajuda a contar a história dos objetos expostos, reforçando a importância da coleta seletiva e da preservação ambiental.

As peças encontradas no lixo, que ganharam novo significado ao serem exibidas no museu, continuam sendo os principais destaques. Além disso, o espaço abriga exposições temporárias com obras feitas a partir de materiais recicláveis.

Todo o projeto foi concebido com foco em sustentabilidade, utilizando materiais reaproveitados — desde os contêineres até os bancos de plástico reciclado.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico