Natação joseense conquista 120 medalhas no Torneio Regional

Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A equipe de natação do Atleta Cidadão conquistou 120 medalhas no 4º Torneio Regional das categorias Petiz, Infantil e Juvenil disputado no último sábado (7) na piscina de 25 metros da Associação Esportiva São José, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos.

A competição reuniu 10 entidades e mais de 250 atletas da 6ª região esportiva da Federação Aquática Paulista.

A equipe foi representada por 61 atletas, em busca dos melhores índices classificatórios para os campeonatos paulistas. Ao todo, foram 53 medalhas de ouro, 35 de prata e 32 de bronze.

Também no último fim de semana a equipe do Atleta Cidadão esteve presente no Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Inverno, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. O torneio reuniu 51 entidades e contou com a participação de 426 atletas.

A equipe do Atleta Cidadão ficou em 24ª lugar geral por equipe, 18º lugar na categoria Júnior II e 20° na Júnior I.

Os próximos compromissos da equipe são os Jogos da Juventude o Campeonato Paulista Juvenil, o Campeonato Paulista de Petiz e os Jogos Regionais.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida