México x Turquia ; ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES AMISTOSOS DE SELEÇÕES 2025

Prévia e Palpite: México x Turquia – Amistoso Internacional em 11 de junho de 2025

Na madrugada de terça-feira, 11 de junho de 2025, às 2h30 (horário de Brasília), as seleções do México e da Turquia se enfrentam no Soldier Field, em Chicago, nos Estados Unidos, em um amistoso internacional. Este será o último teste da seleção mexicana antes de sua estreia na Copa Ouro da CONCACAF. A partida promete ser um confronto equilibrado entre duas seleções que vivem momentos distintos, mas com muito talento em campo.

Análise do México

A seleção mexicana, comandada por Javier Aguirre, chega pressionada após a derrota por 4 a 2 diante da Suíça no último amistoso. Foi a primeira derrota da equipe desde novembro de 2024 e a primeira vez que sofreram tantos gols desde então. El Tri, como é conhecido o México, ainda tenta reencontrar a consistência defensiva que lhe rendeu o título da Liga das Nações da CONCACAF há pouco mais de dois meses.

A equipe também sofre com a falta de resultados positivos contra seleções da UEFA: são quatro jogos sem vitória, sendo a última em outubro de 2020 contra a Holanda. Contudo, há esperança de reação com nomes como Santiago Giménez, autor de um dos gols contra a Suíça, e Raúl Jiménez, referência ofensiva que busca recuperar seu melhor futebol.

Provável escalação do México:

Malagón; Araujo, Montes, Lara, Chávez; Mora, Edson Álvarez, Pineda, Vega; Giménez, Jiménez

Aguirre também tem testado jovens talentos. No último jogo, Mateo Chávez estreou como titular na lateral esquerda, enquanto Ramón Juárez entrou no segundo tempo. Ainda aguardam estreia Jeremy Márquez, Gilberto Rafael Mora Zambrano e Juanjo Purata.

Análise da Turquia

Do outro lado, a Turquia vive um bom momento. A equipe comandada por Vincenzo Montella venceu os Estados Unidos por 2 a 1, de virada, e chega embalada com três vitórias consecutivas, marcando oito gols e sofrendo apenas dois nesse período. Uma nova vitória pode significar a maior sequência invicta desde junho de 2022.

Destaque para os jovens talentos do time turco, como Arda Güler, autor de um dos gols na última partida, e Kerem Akturkoglu, que também balançou as redes. Além disso, veteranos como Hakan Çalhanoğlu e Okay Yokuşlu dão experiência a uma equipe que mescla juventude com solidez.

Provável escalação da Turquia:

Ozer; Celik, Demiral, Akaydin, Ozcan; Yuksek, Ayhan; Aydin, Guler, Uzun; Akturkoglu

Vale destacar as estreias de Berke Özer e Mustafa Eskihellaç na seleção principal contra os EUA, mostrando que Montella também está em fase de renovação da equipe.

Retrospecto e Curiosidades

Este será o primeiro encontro entre as seleções principais de México e Turquia na história. A seleção mexicana costuma dominar jogos em solo norte-americano, mas tem apresentado dificuldades contra equipes europeias. Já a Turquia possui pouca experiência contra adversários da CONCACAF, com apenas dois jogos contra os Estados Unidos nos últimos 11 anos.

O México tem um retrospecto curioso: venceu os últimos nove jogos em que marcou o primeiro gol, mas perdeu os últimos sete nos quais saiu atrás. Isso pode ser determinante no ritmo da partida.

Palpite para México x Turquia

Com base nas estatísticas e na forma recente das equipes, espera-se um duelo muito equilibrado. O México tende a ter maior posse de bola, enquanto a Turquia deve explorar os contra-ataques e a velocidade de seus pontas. Segundo dados analíticos, o México tem 48,59% de chance de vitória, enquanto a Turquia aparece com 26,63%, e o empate surge como uma possibilidade real com 24,8%.

Palpite: México 1 x 1 Turquia

Ambas as seleções devem encarar esse jogo com seriedade, sendo uma oportunidade final de ajustes. O empate parece o resultado mais provável diante das qualidades e limitações apresentadas por ambas.

Tags: #México #Turquia #AmistosoInternacional #SeleçãoMexicana #SeleçãoTurca #PalpiteDeJogo #SoldierField #CONCACAF #FutebolEuropeu #JavierAguirre #VincenzoMontella #GoldCup2025 #SantiagoGiménez #ArdaGüler #FutebolHoje

