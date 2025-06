Jogos das Oitavas de Final da Taça Baltazar Fernandes 2025 ocorrem neste domingo (15) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), realiza, neste domingo (15), a partir das 8h30, oito partidas válidas pelas Oitavas de Final da Taça Baltazar Fernandes 2025, em diferentes campos da cidade.

O campeonato da terceira divisão do futebol varzeano da cidade teve início com a participação de 27 times, organizados em quatro grupos, sendo três deles com sete equipes e um com seis equipes.

Classificaram-se os quatro melhores de cada grupo para as Oitavas de Final. São eles: EC Jardim Los Angeles, AA Independente Josane, AEC Iporanga, EC União BTK, EC Comercial, EC Red Tails, AA Monteiro, EC União Sorocaba/Lelys FC, SE Paineiras, AA Tigrão do Éden, CAP, Barroka Futebol e Samba, Roma Habiteto EC, AA Água Vermelha, AA Juventude e Amigos de Sorocaba FC. Já os times SESE, Real Valência, Nova União Éden e AD Botafogo R3 foram rebaixados para a Taça Manchester Paulista 2026.

As Oitavas de Final, Semifinal e Final serão disputadas em jogo único. Já a fase das Quartas de Final terá jogos de ida e volta. As equipes que chegarem à Semifinal garantirão acesso à Taça Palácio dos Tropeiros 2026.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelo e-mail: [email protected], pelo telefone: (15) 99828-9807 ou no site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/taca-baltazar-fernandes/.

Confira, abaixo, a programação dos jogos deste domingo (15):

8h30 – CAP x Barroka Futebol e Samba

Local: CE Maria Eugênia (Rua Mário Romano, s/n – Jardim Maria Eugênia)

9h – EC Jardim Los Angeles x AA Independente Josane FC

Local: CE Dr. Pitico (Rua Anselmo Rolim, s/n – Vila Angélica)

10h45 – AEC Iporanga x EC União BTK

Local: Arena Lago Country (Rua Francelino de Abreu, 390 – Itavuvu)

10h30 – EC Comercial x EC Red Tails

Local: Campo do Comercial (Rua Antônio Cassillo Filho, 632 – Jardim São Conrado)

10h30 – AA Monteiro x EC União Sorocaba/Lelys FC

Local: Arena Aparecidinha (Rua João de Melo, s/n – Aparecidinha)

10h30 – SE Paineiras x AA Tigrão do Éden

Local: Campo do Barcelona (Avenida Paraguai, 469 – Vila Barcelona)

15h – Roma Habiteto EC x AA Água Vermelha

Local: Arena Lago Country (Rua Francelino de Abreu, 390 – Itavuvu)

15h20 – AA Juventude x Amigos de Sorocaba FC

Local: Arena Aparecidinha (Rua João de Melo, s/n – Aparecidinha)