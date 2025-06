IFSP realiza 2ª audiência pública em Ribeirão Preto para definir eixos tecnológicos do novo campus – IFSP

Encontro será realizado no dia 10 de julho, na Câmara Municipal; participação popular é fundamental para orientar a oferta de cursos da futura unidade

A população de Ribeirão Preto e região está convidada a participar da 2ª audiência pública sobre a implantação do novo campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). O evento acontece no dia 10 de julho de 2025, às 19h30, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, localizada na Av. Jerônimo Gonçalves, 1200.

Aberta ao público, a audiência integra a segunda fase do processo de implantação do campus e pretende definir os eixos tecnológicos que nortearão a criação dos cursos a serem ofertados. Para isso, serão apresentados os estudos socioeconômicos e pesquisas de demanda realizados nos últimos meses, que apontam as necessidades e potencialidades da região.

A escuta ativa da comunidade é central neste momento. Moradores, estudantes, educadores, lideranças locais e representantes de instituições públicas e privadas são convidados a contribuir com ideias, sugestões e expectativas para o futuro da unidade.

A iniciativa reforça o compromisso do IFSP com a participação democrática e o desenvolvimento regional, buscando alinhar a proposta pedagógica do campus às realidades e vocações de Ribeirão Preto. A próxima etapa do processo será a definição dos cursos, com base nos eixos escolhidos e nas demandas identificadas.