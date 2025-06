GCM e CSI recuperam motocicleta uma hora após roubo

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

Uma ação rápida e integrada entre a Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da Romu, e o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) resultou na recuperação de uma motocicleta apenas uma hora após o roubo, na noite desta segunda-feira (9), em Eugênio de Melo, na região leste de São José dos Campos.

A ocorrência teve início por volta das 21h, quando a vítima acionou as equipes de segurança e relatou o roubo da motocicleta por quatro indivíduos. Cerca de 50 minutos depois, com o auxílio das câmeras de monitoramento do CSI, foi possível localizar o veículo no bairro Jardim São José II.

A equipe da GCM que patrulhava a região foi imediatamente ao local e localizou a motocicleta abandonada em uma área de mata, aos fundos da via.

Veículo devolvido

O proprietário foi acionado e compareceu ao local com a chave reserva. Em seguida, todos se dirigiram à Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência e formalizado o Auto de Exibição, Apreensão e Entrega do veículo, que foi restituído ao dono.

A ação reforça a eficácia da atuação integrada entre tecnologia e patrulhamento, dentro da estratégia do programa São José Unida.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão