GCM detém homem por furto em loja de autopeças na Vila Nova Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

Aproximadamente 36 blocos sairão pelas ruas do Rio no último fim de semana de carnaval. Fotos: Douglas Shineidr/Riotur O último fim de semana do Carnaval de Rua do Rio 2025 promete manter a cidade movimentada: aproximadamente 36 blocos sairão pelas ruas, a partir de sexta-feira (07/03). Ainda dentro do período oficial de festas, as agremiações […]