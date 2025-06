Fundac abre inscrições para oficinas de informática – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

As 41 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de Minas Gerais não terão expediente nesta quarta-feira (15/11), em razão do feriado nacional da Proclamação da República. O atendimento será retomado normalmente a partir de quinta-feira (16/11). Os serviços nas UAIs são realizados com agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de […]