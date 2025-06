Film Commission emite autorizações para séries da Globo

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Lançada há apenas dois meses, a SJC Film Commission já emitiu autorização de filmagem em oito áreas públicas de São José dos Campos. Essas gravações atendem a duas produções que, em breve, chegarão ao catálogo do Globoplay, serviço de streaming lançado pelo Grupo Globo.

A última dessas filmagens, na última quarta-feira (4), reuniu no Jardim Aquarius a equipe do programa Admiráveis Conselheiras, apresentado por Astrid Fontenelle. Uma outra série do Globoplay foi gravada na cidade no início de maio.

Somando as duas produções, mais de 120 profissionais do audiovisual estiveram em São José dos Campos por aproximadamente 15 dias, ocupando sete pousadas e hotéis, movimentando a economia local e estimulando a geração de renda.

As gravações, neste período, aconteceram nas avenidas Benedito Matarazzo, Jorge Zarur, Florestan Fernandes, rua Amim Assad, rodovias Monteiro Lobato e Presidente Dutra, estrada Pedro David, nas praças do Tori e Ulisses Guimarães, além de áreas particulares do município.

Nos últimos dois meses, outras quatro produções procuraram a SJC Film Commission para conhecer as possibilidades de locação na cidade. Uma delas, inclusive, utilizará profissionais de São José.

Encontro

Na próxima terça-feira (10), às 16h, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo realiza encontro com artistas do audiovisual de São José dos Campos para discussão, apresentação de demandas e de escuta de sugestões para o setor na cidade.

Esta é a oportunidade de contribuir neste novo momento do audiovisual em São José.

Entenda

A SJC Film Commission foi lançada pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em 14 de abril deste ano. Trata-se do mais ousado programa de desenvolvimento do setor audiovisual da história da cidade.

O objetivo é atrair e facilitar a produção de filmes, séries, documentários, clipes e outros produtos audiovisuais em solo joseense.

A iniciativa integra o Plano de Gestão 2025-2028. A novidade transforma o município em terreno fértil para indústria cinematográfica local, brasileira e mundial.

A SJC Film Commission, na prática, atua como facilitadora em toda a cadeia produtiva do cinema. O suporte inclui apoio técnico e logístico à produção, além da criação de banco de dados com profissionais e fornecedores, caso de hotéis, restaurantes, centros comerciais e empresas de diferentes segmentos.

Um catálogo digital, disponível pela internet, apresenta cenários urbanos e rurais que poderão ser utilizados para a produção audiovisual cinematográfica, televisiva ou publicitária.

A iniciativa servirá de estímulo à economia criativa, gerando emprego e renda para trabalhadores de São José dos Campos, já que haverá contratação de mão de obra local nas produções.



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo