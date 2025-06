Esporte em Destaque – Fim de Semana de Conquistas para Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

O final de semana foi marcado por importantes conquistas para os atletas de Guaratinguetá em diversas modalidades esportivas.

Encerramento do JOMI

Na Sexta-feira (06), foi encerrada a participação de Guaratinguetá nos Jogos da Melhor Idade (JOMI). A competição reuniu 37 municípios e Guaratinguetá conquistou a 12ª colocação geral.

As disputas aconteceram em diferentes cidades, com destaque para:

Campos do Jordão (05/06)

Modalidades:

Truco

Dominó Feminino

Dominó Masculino – Medalha de Bronze

Buraco Masculino

Buraco Feminino

Arujá (06/06)

Modalidades:

Xadrez

Damas – Medalha de Prata

Ginástica Rítmica – Mais Medalhas para a Cidade

No sábado (07), a ginástica rítmica (GR) trouxe mais conquistas. A atleta Nycolle, da categoria Infantil Elite, garantiu medalha de ouro no Individual Geral e no aparelho Bola.

Tênis de Mesa – Copa Tanaka

No domingo (08), atletas da cidade participaram da Copa Tanaka, em Pindamonhangaba, com excelentes resultados:

Luis Henrique Bento – 1º lugar na Categoria C Absoluto

Marco Antônio Ribeiro – 3º lugar na Categoria Absoluto A

Atletismo – Festival de Corrida SESI (Cruzeiro – SP)

Guaratinguetá também se destacou no atletismo, com a conquista do 2º lugar nos 400 metros, na categoria 10-11 anos, durante o Festival de Corrida SESI, realizado em Cruzeiro.

Hip Hop – Festival de Inverno (São José dos Campos)

A equipe de Hip Hop da cidade participou do Festival de Inverno FADENP, em São José dos Campos, e teve um desempenho excepcional, conquistando o título de “Campeão de Tudo”!

Premiações:

2º lugar:

Conjunto Infantil

Solo Jazz Adulto

1º lugar:

Conjunto Adulto (melhor coreografia do campeonato)

Conjunto Misto

Conjunto Juvenil

Duo Adulto

Trio Adulto

Prêmios Especiais:

Melhor Equipe da Competição

Melhor Coreógrafo