Equipe joseense alcança 2 pódios no Circuito de Beach Tennis

Em sua primeira participação em competições oficiais, a equipe Arena Sunset/São José Desportivo alcançou dois pódios na primeira etapa do Circuito Brasileiro Interclubes de Beach Tennis, disputada de 6 a 8 de junho no Praia Clube em Uberlândia-MG.

A equipe joseense, que compete com apoio da LIF (Lei de Incentivo Fiscal do Esporte), da Prefeitura de São José dos Campos, disputou a competição com 8 atletas, terminando na quarta colocação geral do torneio.

Destaque para o segundo lugar alcançado na categoria profissional feminino, com a dupla Fernanda Scarense e Flávia Picanço, e o terceiro lugar na categoria sub-18 feminino, com Nicole Ballerini e Laura Clauzo.

O time também obteve a quinta colocação na categoria profissional masculino, com a dupla Rafael Alexandre e Yan Marcos e a sexta posição na categoria sub-18, com Vitor Packness e Vitor César.

No comando da equipe estão o técnico de Daniel Bulgarelli e o coordenador Dedé Stefanelli.

A próxima etapa será disputada entre os dias 6 e 10 de agosto no Clube Athletico Paulistano em São Paulo.

O Circuito Brasileiro Interclubes de Beach Tennis, em sua primeira edição, é promovido pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). São cinco etapas ao longo da temporada.



