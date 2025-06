Corrida Solidária arrecada mais de duas toneladas de alimentos em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Com foco na transparência e no impacto social, a organização da 1ª Corrida Solidária de Ubatuba apresentou, oficialmente, a prestação de contas do evento, que arrecadou mais de R$ 9.500,00 em inscrições. O evento aconteceu no dia 25 de maio e contou a participação de mais de 100 corredores.

Todo esse valor foi revertido para o Fundo Social de Solidariedade (FSS) e investidos na compra de mais de duas toneladas de alimentos, que foram utilizados para a montagem de cestas básicas, que já estão na sede do Fundo Social.

De acordo com a presidência do FSS, as cestas básicas serão distribuídas para pessoas em vulnerabilidade social no município, que já possuem o CadÚnico realizado pela Secretaria de Assistência Social.

“Essa ideia da Corrida Solidária é muito válida. O Fundo Social agradece profundamente a contribuição dos participantes. Esses alimentos ajudarão diretamente os mais necessitados e farão a diferença em muitas mesas”, destacou a presidente do Fundo Social, Tatiana Mansur.

O evento contou, ainda, com o apoio de voluntários, patrocinadores locais e colaboradores de outros estados, que contribuíram com doações e com a organização. A união de esforços reforçou o espírito de solidariedade que marcou cada passo da corrida.

“A corrida foi um verdadeiro exemplo de como o esporte pode transformar realidades. Foi emocionante ver a comunidade se mobilizando por uma causa tão nobre. Esperamos que essa ação se repita anualmente”, salientou o organizador da Corrida, Maicon Amaro.

Como a receptividade da corrida foi positiva, a organização estuda incluir a Corrida Solidária no calendário oficial de eventos da cidade. Ainda está em análise a possibilidade de mais uma edição ainda para este ano.