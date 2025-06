Agência Minas Gerais | Defesa Civil alerta para baixa umidade do ar nos próximos dias 

O Governo de Minas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec/MG), alerta a população para a previsão de baixa umidade do ar entre segunda-feira (9/6) e quarta-feira (11/6).

De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), enquanto uma frente fria avança pela porção sul, promovendo aumento da nebulosidade e previsão de chuvas em parte do estado, a metade norte permanecerá sob a influência de uma massa de ar quente e seco. No caso das regiões Norte e Noroeste, a umidade relativa do ar pode atingir níveis entre 20% e 30%.

Profissionais de saúde afirmam que, para se proteger da baixa umidade do ar, é importante manter a hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e usar umidificadores nos ambientes internos. A higienização nasal com soro fisiológico e o uso de hidratantes também ajudam a prevenir o ressecamento da pele e das mucosas.

Sistema de alertas da Defesa Civil

Coordenador adjunto da Defesa Civil, o tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino destaca a importância do sistema de alertas — ferramenta gratuita do órgão que informa sobre mudanças repentinas do tempo — e recomenda à população que se cadastre.

“O sistema de alertas é fundamental para informar e preparar a população diante das mudanças meteorológicas que podem impactar a saúde e a rotina. Para se cadastrar, é só enviar um SMS com o CEP do local para o número 40199”, destaca o tenente-coronel. “Assim, é possível receber avisos sobre condições adversas, como a baixa umidade do ar, permitindo a adoção rápida de medidas de proteção”, acrescenta o coordenador adjunto da Defesa Civil

Dicas de prevenção