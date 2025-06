Agência Minas Gerais | Cemig investe R$ 120 milhões em duas novas subestações no Vale do Jequitinhonha

Cemig / Divulgação







Um dos mais novos polos de mineração do estado está recebendo importantes entregas do Programa Mais Energia, da Cemig. Na última semana, a empresa concluiu uma nova subestação (SE), em Águas Vermelhas, que, juntamente com a Subestação Berilo 2, entregue no fim de abril, garantirá uma maior oferta e mais qualidade no fornecimento de energia para quase 100 mil mineiros de nove cidades do Vale do Jequitinhonha. As subestações, somadas às construções de linhas de distribuição, representam um investimento de R$ 120 milhões em melhorias para o sistema elétrico da região.

Construídas com uma concepção tecnológica moderna, denominada Subestação Compacta Integrada (Seci), as estruturas entram em operação de forma mais rápida, ocupam uma área menor e apresentam alta confiabilidade. Todas as novas subestações são telecomandadas remotamente por meio do Centro de Operação da Distribuição (COD) da Cemig. Isso significa que, em caso de ocorrência de alguma anormalidade no sistema elétrico, as manobras para o restabelecimento de energia podem ser executadas com muito mais agilidade, reduzindo tanto o tempo de interrupção quanto o número de clientes afetados.

A população dos municípios de Virgem da Lapa, Francisco Badaró e Berilo serão beneficiadas com um incremento de 15MVA disponibilidade de energia com a SE Berilo 2. Outros 15 MVA serão acrescetados com a SE Águas Vermelhas para as cidades de Pedra Azul, Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Berizal, Ninheira e Curral de Dentro. Cada uma destas instalações permite um fornecimento de energia com ainda mais qualidade para cerca de 40 mil novos consumidores.

Segundo o gerente de Distribuição de Alta Tensão na Regional Leste da Cemig, Fernando Sebastião, as entregas da companhia chegam em um importante momento para a região do Vale do Jequitinhonha.

“O Vale do Jequitinhonha está crescendo rapidamente com a chegada das mineradoras. Com essas novas empresas, foram criados empregos e expandiu-se a rede hoteleira, de alimentação e de diversos outros serviços. Outra atividade em expansão é a agricultura, que demanda irrigação, por exemplo. Tudo isso exige muita energia, e a Cemig se preparou para fornecê-la com qualidade. Prova disso são as entregas das novas subestações e linhas de distribuição”, afirmou.

Novas Linhas de Distribuição

Para ligar a subestação de Águas Vermelhas 1, foi preciso erguer uma linha de distribuição de 127 km, ligando a nova instalação à SE de Itaobim. Já para a unidade Berilo 2, foi construída a Linha de Distribuição Araçuaí 2 – Minas Novas 2 – Derivação SE Berilo 2, toda metálica, em substituição a linha de madeira Araçuaí 1 – Berilo 1.

A nova linha representa um importante ganho para o sistema elétrico da região, diminuindo as ocorrências de falta de energia. “As linhas metálicas aumentam a confiabilidade, porque são mais resistentes a incêndios em áreas de matas e às fortes chuvas. Além disso, são estruturas que necessitam de menos manutenção,” completa Fernando Sebastião.