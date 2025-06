Ação conjunta das forças de segurança e CSI resulta em prisão

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

Neste domingo (8), uma operação articulada entre o Centro de Segurança e Inteligência (CSI), o Grupo Tático com Apoio de Motos (GTAM) da Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar resultou na rápida captura de um homem de 47 anos, suspeito de uma sequência de crimes violentos em São José dos Campos.

O episódio teve início por volta das 12h40, após um homicídio no Jardim Ismênia, na região leste. Segundo testemunhas, um homem de 59 anos foi morto a tiros após um conflito entre vizinhos. O suspeito do homicídio fugiu de bicicleta e tentou roubar um veículo no mesmo bairro, rendendo o motorista e obrigando-o, sob ameaça armada, a conduzir o carro até a região sul da cidade.

Durante a fuga, o veículo seguiu pela Rodovia Presidente Dutra até a região do shopping Vale Sul, onde a vítima foi libertada. Em seguida, o criminoso embarcou em um ônibus no sentido bairro, na Avenida Andrômeda. Neste momento, o CSI entrou em ação de forma decisiva. As câmeras inteligentes da Prefeitura monitoraram em tempo real os deslocamentos do suspeito e repassaram as informações à equipe do GTAM/GCM, que rapidamente agiu para interceptar o ônibus ainda na Avenida Andrômeda.

O indivíduo foi preso em flagrante com a arma usada nos crimes. O caso foi registrado como homicídio na Central de Flagrantes da Polícia Judiciária e o criminoso ficou à disposição da Justiça.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão