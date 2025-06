Sorocaba conquista primeiro lugar no Circuito Escolar de Boxe do Estado de São Paulo – Agência de Notícias

Fotos: Lisoboxe

A equipe Sesi-SP/Prefeitura de Sorocaba, mantida pela Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais (Lisoboxe), sob a coordenação técnica do professor Vladimir de Godoi, conquistou, no último sábado (7), o primeiro lugar na classificação geral por equipes na 1ª edição do Circuito Escolar de Boxe do Estado de São Paulo, que ocorreu na Academia Sportzone, em Tatuí (SP).

Organizado pela Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo (Fedeesp), o Circuito Escolar de Boxe, inédito e importante para o fortalecimento das categorias de base do boxe paulista, envolveu mais de 200 atletas, representando 23 cidades e 38 equipes, em 65 combates disputados nas categorias Mirim, Infantil, Cadete e Juvenil, masculino e feminino.

“Esse é um momento histórico e de muita satisfação. Ver esses meninos e meninas com coragem de lutar, dedicação e disciplina para treinar, e apresentarem esse desempenho, enche a gente de alegria e esperança. Agora é continuar o trabalho e buscar cada vez mais condições para atender essas crianças, para que possam, por meio do esporte, mudar suas vidas e preencher seus corações com alegria e esperança”, destaca o técnico Vladimir Godoi.

Todos os atletas de Sorocaba são oriundos do projeto social “Boxe: Uma Luz para o Futuro”, mantido pela Lisoboxe na cidade, com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav).

A delegação sorocabana contou com a participação e vitória dos seguintes atletas: Kaylaine do Prado Monteiro (Juvenil 65 kg), Rafael Gomes do Santo (Cadete 65 kg), Nicolas Costa Affonso (Infantil 66 kg), Kauã Henrique Rodrigues (Juvenil 46 kg), Samuel de Menezes Oliveira (Juvenil 52 kg), Mizael Feitosa da Silva (Juvenil 57 kg), Miguel Jordano do Nascimento Pereira (Juvenil 66 kg), Kaique Leonardo Rodrigues (Juvenil 55 kg) e Carlos Eduardo Franco de Souza (Cadete 60 kg). Mais informações podem ser obtidas na rede social da equipe: @lisoboxe.